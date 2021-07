„Örüljenek, hogy a főváros fejlődik és legyenek türelmesek” – üzente a dugóban veszteglő budapestieknek Karácsony Gergely

„Örüljenek, hogy a főváros fejlődik és legyenek türelmesek” – üzente a budapestieknek Karácsony Gergely főpolgármester. Még azt is hozzátette, hogy nem csak a beruházások miatt vannak dugók, hanem – egyfajta új elemként – a járvány is bekerült az okok közé. Karácsony Gergely szerint a járvány miatt többen ülnek autóba, kevesebben használják a tömegközlekedést, mint korábban, ennek is köze lehet a dugókhoz – közölte az M1 Híradója.