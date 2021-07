Orbán Viktor felajánlotta segítségét Kovács László gyógykezeléséhez

Megosztás Tweet



A Blikk információi szerint Kovács László, volt külügyminiszter és szocialista politikus gyógykezeléséhez ajánlott fel pénzügyi segítségét Orbán Viktor. Az MSZP volt elnökének feleségét telefonon kereste fel. De nem ő az első, akinek esetében a miniszterelnök félretette a nézetbeli különbségeket.

Vészjóslóan nagy a csend Kovács László volt külügyminiszter körül. És ez nem jó jel, mert azt mutatja, baj van. Március végén teljesen váratlanul jött a hír, hogy a 81 esztendős egykori szocialista politikus beteg, már nem fiatal feleségével és kisfiával él együtt, hanem egy minden igényt kielégítő fővárosi idősek otthonában lakik – írta a Blikk.

A lap szerint szerint egykori párttársai pedig megdöbbenve olvasták a médium korábbi beszámolóját, ők ugyanis nem tudtak róla, hogy a tavaly novemberben még külpolitikai értekezést író expártelnök nincs jól. Felesége, Lucza Mónika is mindössze egy szűkszavú nyilatkozatot küldött el a Blikknek.

„Családunk nevében arra kérem a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánélethez fűződő jogainkat. (...) A család igyekszik mindent megtenni gyógyulása érdekében, napi kapcsolatban van vele”. A lap szerint sokat sejtető mondatok után csak erősödött az aggódás, amikor kiderült: Kovácsot kórházba szállították. Ekkor azonban történt valami. Valami, ami ritkaság a mai, acsarkodó, ellenségeskedő magyar közéletben – fogalmaztak.

A Blikk információi szerint Kovács László feleségét Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor kereste fel telefonon, aki felajánlotta segítségét egykori politikai riválisának gyógykezeléséhez. Úgy tudják, a kormányfő azt kérte az asszonytól, ha a világon bármilyen elérhető gyógyszer, vagy gyógykezelés hatásos lehet a volt külügyminiszter állapotának javításában, jelezze azt neki, ő pedig mindent megtesz, hogy Kovács ezt megkaphassa.

Hogy mi volt a feleség reakciója, azt nem tudni, a lapnak is csak annyit írt, hogy a férje állapota a család magánügye. A miniszterelnök környezetéből nem kívántak semmit mondani, de nem is cáfolták a történetet. A Blikk legfrissebb tájékoztatása alapján egyébként valamiféle javulás állhatott be a politikus állapotában, mert azóta kiengedték a kórházból, és már ismét az idősek otthonában tölti a mindennapjait.

A miniszterelnök nem először tesz tanúbizonyságot arról, hogy ha valakinek az egészségéről van szó, nem számítanak nála a politikai nézetkülönbségek. Mint egykoron Suchman Tamás, volt MSZP-s politikus elárulta, több alkalommal tárgyalt Orbán Viktorral az akkor már nagyon beteg Horn Gyula kórházi kezelésének biztosításáról és a kormányfő nagyon segítőkészen állt az ügyhöz.

Címlapfotón: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. július 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)