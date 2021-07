Magyarország az első uniós ország, amelyik belevág a harmadik oltási körbe

Megosztás Tweet



Hónapok óta hallani szakértőktől, hogy a vakcina fajtájától függetlenül szükség lehet, illetve szükség lesz emlékeztető oltásra. Az Európai Unióban azonban szinte kivétel nélkül még azzal küzdenek a tagállamok, hogy az első, illetve a második oltást megkapja mindenki, aki kéri. Az általános vakcinahiány miatt a harmadik oltás lehetősége inkább csak távlati tervként merül fel. Magyarország az első uniós ország, amelyik belevág a harmadik körbe – hangzott el az M1 Híradójában.



Több uniós országban drasztikus emelkedésnek indult a fertőzöttek száma a delta variáns terjedése miatt. Egyes kutatások szerint augusztus végére az Európai Unióban tízből kilenc megbetegedést ez a mutáns vírus okoz majd. Szakértők szerint egy harmadik oltással és akár a vakcinák keverésével sokakat meg lehetne védeni az eddiginél jóval súlyosabb fertőzéstől.

Az Európai Unióban egyelőre egyik országban sem adnak harmadik oltást az embereknek,

több államban pedig még csak tervezik, hogy hamarosan lehetővé teszik.

Emmanuel Macron francia elnök a héten jelentette be, hogy szeptembertől a lakosságnak csak a töredéke, 1,7 millió francia kaphat harmadik vakcinát. Elsősorban azok, akiket az oltási kampány legelején oltottak be: az idősotthonok lakói, a 75 év felettiek és a krónikus betegek. Azok az 50 év felettiek is kérhetik majd a harmadik oltást, akik az egészségügyben dolgoznak.

„Most azokhoz szólok, akiket január–februárban oltottak be, és félnek, hogy immunitásuk csökken. Meg akarom őket nyugtatni. A normális élethez való visszatérés kezdeteként emlékeztető oltást fogunk biztosítani. A vakcina beadására szeptember elejétől lehet időpontot foglalni” – mondta Emmanuel Macron.

Németországban az egészségügyi tárca július 1-jén jelentette be, hogy több mint 200 millió adag vakcina rendeléséről tárgyal a német kormány, amelyből a harmadik oltásokat adnák be. Igaz, legkorábban jövőre.

Finnországban is szóba került a harmadik oltás lehetősége, de a tervek szerint az ország kormánya csak a jövő hónapban dönthet róla. Az Európai Unió többi országában még idáig sem jutottak el, így biztosnak tűnik, hogy az európai lakosság döntő része egyelőre nem juthat harmadik vakcinához. Igaz,

sok helyen még a második, sőt, az első adagok beadásánál tartanak.

Azt a Pfizer—BioNTech vakcina gyártója is szükségesnek tartja, hogy a harmadik adaggal is beoltsák az embereket. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy fél év után jelentősen csökken a vakcinák hatékonysága, ezért szükség lehet az emlékeztető oltásra. A vállalat a napokban be is adta kérelmét az amerikai gyógyszerfelügyeletnek.

A járvány kezdete óta világszerte mát több mint 188 millióan fertőződtek meg koronavírussal, és több négymillióan haltak bele a betegség szövődményeibe.

