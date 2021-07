„Életkísérlettel” népszerűsíti a gazdálkodást egy fiatal magyar pár

Megosztás Tweet



A Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában fiatal gazdákat ismerhetnek meg a hallgatók. A legutóbbi adásban a Tisza-tó közelében, Négyesen található Vándorkovász Porta önellátó gazdaságát mutatták be.

Egy mesébe illő kisbirtokon, csendes, természetközeli környezetben él és gazdálkodik Török Hunor környezetgazdálkodási agrármérnök és felesége, Kiss Dorottya. A pár úgy fogalmaz, életkísérletet folytatnak, arra kíváncsiak, hogy lehet-e minden igényt kielégítően élni egy tanyán a 21. században. Ha hosszútávon fenntarthatónak ítélik az új életmódjukat, akkor szeretnének majd másoknak is segíteni a váltásban. A céljuk, hogy a vidéki élet szépségeit – nehézségeit nem elhallgatva – kedvet csináljanak másoknak is a gazdálkodáshoz. Jelenleg a növénytermesztés mellett már állattenyésztéssel is foglalkoznak.

„A gazdaság kialakításakor próbáltunk a diverzitásra törekedni, olyan fajtákat választottunk, amelyeknek megfelelő ez a környezet és alkalmasak az extenzív tartásra. Őshonos, ritka fajták tenyésztésébe kezdtünk bele, szem előtt tartva a génmegőrzést. A ritka, eltűnőben lévő fajtákat karoljuk fel és népszerűsítjük, mint amilyen például a magyar óriás nyúl” – mesélte a Hajnal-táj Fiatal gazda rovatában Török Hunor, a Vándorkovász Porta tulajdonosa.

Nem tagadja, agrármérnök végzettséggel sem könnyű egy önfenntartó gazdaság vezetése, de hisz abban, hogy a jövőnk múlhat azon, hogy a multik uralta világban is talpon maradjanak a gazdák, termelők. A további részletek a Hajnal-táj idézett adásából hallgathatók vissza.

