A választások miatt gerjeszt káoszt Karácsony

Az elemzők szerint az elmúlt másfél évben elmaradtak a valós fejlesztések Budapesten, ezzel szemben olyan szimbolikus döntések születtek, amelyektől Karácsony stábja országos politikai hasznot, az ellenzéki szavazók körében pedig népszerűségnövekedést remélt. A főpolgármester a parlamenti választásokra eredményeket akar felmutatni, így a főváros hatáskörébe tartozó fejlesztéseket mostanra kapkodás jellemzi. A nagyobb felújítások az eddigi késlekedések miatt időben egybecsúsztak, ami miatt mára összeomlott a főváros autós- és tömegközlekedése – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta: Karácsony Gergely kabinetjének összetételén az látszik, hogy a korábbi Gyurcsány-Bajnai-kormányok államtitkárai és meghatározó szereplői vannak ott, vagy nagyon fiatal szakértők. Politikai kinevezések alapján kerültek be emberek a Városházára, a szakértelem eltűnt onnan.

A mostani közlekedési káosz ennek a következménye, hiszen semmilyen szakmai döntés nem született meg. A koronavírus-járvány idején a kijárási korlátozások alatt a komolyabb, nagyobb fejlesztéseket akkorra lehetett volna időzíteni. A Lánchíd felújítása például teljesen elő volt készítve, Karácsonyék mégis halogatták az elindítását, amit drágábbá is tettek, de a Blaha Lujza tér esetében is hasonló a helyzet.

A főpolgármesternek eddig is országos politikai ambíciói voltak, ezért gyorsítja fel ezeket a beruházásokat, hogy a választásra elmondhassa, hogy miket valósított meg. Ennek kaotikus következményei vannak már most nyáron is, ősszel pedig ez még rosszabb lehet.

Szimbolikus döntések születtek, ilyen a méhlegelők esete, ami egyáltalán nem szakmai jellegű döntés. A zöld projektek megcsúfolása az, hogy a panelházak tövében nem lekaszált gazt átnevezik méhlegelőknek. Virtuális politizálás zajlik a baloldali városvezetés részéről, a kerékpársávok ügye is ide tartozik, ezzel konfliktust tud okozni az autósok és kerékpárosok között.

Karácsony Gergelyre ráégtek ezek az intézkedések. A baloldal korábban abban hitt, hogy Karácsony Gergely fogja tudni megszólítani a bizonytalan szavazókat, azonban népszerűsége Dobrev Klára népszerűségéhez mérhető csupán, aki az ország egyik legelutasítottabb politikusa.