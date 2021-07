„Komoly adóemelésekre készül a baloldal összes pártja”

Megosztás Tweet



Eddig 3 millió 700 ezren kapták meg a nemzeti konzultációs kérdőívet, a posta ígérete szerint a hónap végéig mindenkihez eljut. Augusztus 25-ig várja a válaszokat a kormány. Gazdasági témák is szerepelnek a kérdések között, ami például azért is aktuális, mert az amerikai elnök vezetésével globális minimumadót akarnak bevezetni a nagyobb országok, ami itthon, a kormány szerint, adóemelést jelentene – hangzott el az M1 Híradójában.



„Vannak politikusok, akik visszatérnének a Gyurcsány-korszakhoz. Megint adót emelnének, és újra kockára tennék a 13. havi nyugdíjat. Ön mit gondol erről?” – idéztek a nemzeti konzultációs kérdőívből az M1 Híradóban.

A járvány utáni életről szóló nemzeti konzultáció negyedik kérdése az adórendszerről szól. Arról dönthetnek a válaszadók, hogy Magyarországon legyen-e a legkisebb a munkát terhelő adók mértéke az EU-ban vagy visszatérjünk a Gyurcsány-korszak politikájához és az adóemelésekhez.

A 200 ezres minimálbér és az ezt lehetővé tevő adócsökkentés is szerepel több tárgyalás napirendjén, ezeket is befolyásolhatja a nemzeti konzultáció eredménye – erről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. „Szeretnénk, hogyha a nemzeti konzultáció eredményeire is figyelemmel, úgy tudnánk egy újabb, többéves megállapodást kötni, amely a minimálbér-emelést is tartalmazza, hogy az a munkavállalók érdekeit szolgálja, a bérek emelkedéséhez hozzájáruljon, ugyanakkor a munkáltatók számára is elviselhető legyen” – mondta Gulyás Gergely.

A baloldalnak azonban nem titkolt célja a magasabb adókulcsok bevezetése Magyarországon – ezt a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel mondta a Kossuth rádióban. „Azt látjuk, hogy nagyon komoly adóemelésekre készül a baloldal az összes pártja” – tette hozzá. Majd úgy fogalmazott: a Momentum például már nettó 250 ezres havi fizetésnél csaknem 10 százalékkal emelné a személyi jövedelemadót. Ez pedig már a legkisebb jövedelműeket is jelentősen megterhelné.

De Gyurcsány Ferenc, az ellenzék vezetője is értelmetlennek nevezte a mostani adócsökkentéseket az Országgyűlés legutóbbi ülésén – mondta az elemző. „Ez kísértetiesen hasonlít a 2010 előtti időszakra. Akkor is volt egy válságidőszak, egy válság periódus, 2008-ban. És mit látunk most? Most egy válságperiódus alatt és azt követően is többletforráshoz juttatja a kormányzat a vállalkozásokat és az embereket. Elég csak a SZJA visszatérítéséről beszélni, ami egy átlag családnak 1,5 millió forintos plusz bevételt jelent majd jövőre.”

A kormány továbbra is az adócsökkentésben látja a magyar gazdaság további növekedési lehetőségét. Varga Mihály a Magyar Nemzetnek arról beszélt: a kormánynak az a terve, hogy az adócsökkentést összekösse a minimálbér emelésével.

Hozzátette: olyan megállapodást szeretnének, amely legalább 2024-ig rendezné, hogy évenként milyen mértékben emelkedjen a minimálbér, és ezzel párhuzamosan milyen nagyságrendben csökkenjenek a munkát terhelő adók, leginkább a munkaadók által fizetendő szociális hozzájárulási adó.

Gazdasági elemzők többször rámutattak: a gazdasági növekedés motorja korábban is a kormány adócsökkentési politikája volt. Erre jó példa, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke, ami 2016-ban még 27 százalék volt, jelenleg már csak 15,5 százalék, jövőre pedig 15 százalékra csökken. De a 9 százalékos magyar társasági adó is az egyik legkedvezőbb a világon.

Eközben az elmúlt években meredeken emelkedett a magyar átlagbér is, hiszen a KSH adatai szerint míg 2017-ben 258 ezer forintot vitt haza egy átlag kereső Magyarországon, addig idén már 424 ezer forintot.

A legfrissebb összesítés szerint eddig már 3 millió 700 ezer nemzeti konzultációs ívet kézbesített a posta. Az ígéretek szerint a hónap végéig minden címre megérkezik majd a kérdőív, de azt akár már online is ki lehet tölteni. A kormány a válaszokat augusztus 25-ig várja.

Címlapfotó: Facebook