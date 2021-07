A világ több pontjáról érkeznek fiatalok, hogy gondozzák a Kozma utcai zsidó temetőt

Megosztás Tweet



Önkéntes temetőgondozásra érkeznek fiatalok a világ több országából Budapestre, a Kozma utcai zsidó temetőbe – tájékoztatott a Kozma Utcai Zsidó Temető Barátai szervezet.

A közlemény szerint július 20-27. között húsz 18 és 28 év közötti fiatal érkezik Budapestre a világ egyik legnagyobb zsidó alapítványa, a Jewish Agency és az izraeli kormány diaszpóraügyeiért felelős minisztériuma közös támogatásával.

A programra nyilvános pályázaton lehetett jelentkezni, a résztvevők egyenként 25 órás önkéntes szolgálatot látnak el a Kozma utcai zsidó temetőben. Az önkéntesek között vannak, akik Kanadából, Izraelből vagy Fehéroroszországból érkeznek Magyarországra – olvasható a közleményben.

Mint írták, munkájukért cserébe a résztvevőknek fizették a repülőjegyeket, továbbá szállást és kóser ellátást is kapnak, valamint kulturális programokat - zsinagóga-látogatásokat, közösségi találkozásokat és fürdőlátogatást – is szerveznek számukra. Különböző alkalmakkor neológ és ortodox rabbik és közösségi aktivisták is fogadják majd a külföldi vendégeket.

A tervek szerint az önkéntesek legfőbb feladata az új szakaszjelző táblák telepítésének megkezdése, továbbá festésben és gyomlálásban is részt vesznek majd.

A közleményben emlékeztettek, a Kozma utcai temető több mint negyedmillió zsidó ember végső nyughelye.

