Klíma nélkül kibírhatatlan: akár 40 fok is lehet

Szerda reggel, délelőtt a keleti megyékben még jellemzően derült lesz az ég, majd délután itt is erősebben megnövekszik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon ugyanakkor délutántól fokozatosan kiderül az ég. Délelőtt még csak a Dunántúlon, majd délután már attól keletre, északkeletre is szórványosan valószínű zápor, zivatar. Az északkeleti harmadban hevesebb zivatarok is kialakulhatnak – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A délies szél napközben ismét többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 39 fok között várható, de északnyugaton ennél már pár fokkal hűvösebb lesz, délkeleten viszont akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Késő estére 23 és 31 fok közé csökken a hőmérséklet.