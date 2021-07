Cáfolta a Jobbik-elnök rágalmait a munkagép vezetője

Megosztás Tweet



Megszólalt a munkás, aki Jakab Péter szerint el akarta őt ütni. A férfi a Vasárnap.hu-nak nyilatkozott, azt mondta, hogy ha valóban el akarta volna ütni Jakab Pétert, akkor nem óránkénti egy kilométeres sebességgel tolat egy építési területen. A férfi az interjúban cáfolta a Jobbik elnökének rágalmait, egyúttal azt is felvetette, hogy amennyiben a politikus beváltja fenyegetését és feljelenti, úgy ő is megteszi a szükséges jogi lépéseket.



Két hete került nyilvánosságra az a felvétel, amelyen Jakab Péter ordítozva kérte számon egy munkagép vezetőjét egy építkezési területen. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint ugyanis őt el akarták ütni.

A munkás most a Vasárnap.hu-nak nyilatkozott. Kovács Gyula az interjúban cáfolta a Jobbik elnökének rágalmait, elmondta, hogy éppen egy gyerektábor építkezésén dolgozott, amikor szóváltásba került Jakab Péterrel.

„Én azt gondolom, hogy provokatív jelleggel jelent meg az ajtóban, feltartotta a beszállítónkat is, feltartott engemet is, nem akarom felnagyítani a munkánkat, de fontos, mert hogyha nem tudom időben odavinni az anyagot, akkor várakozik tíz-húsz ember, és ez most ilyen szoros határidőben nem mindegy” – mondta Kovács Gyula.

Jakab Péter megszólalásainak egyik központi témája az, hogy szerinte ő megérti a munkásembereket és a munkájuk fontosságát is.

Jakab Péter találkozott egy melóssal, rögtön baj lett belőle – a Demokrata ezzel a címmel számolt be az esetről. Az Origo pedig azt írta: miközben a Jobbik elnöke kampányszlogenek szintjén a melósokat emlegeti, a való életben üvöltözik és durván sértegeti azt, aki a munkáját végezné.

A munkagép vezetője szerint Jakab Péter viselkedése nem illik egy országgyűlési képviselőhöz.

„Lehet, hogy nem lehet túl jó minősítést adni az én reakcióimra, de én nem vagyok egy országgyűlési képviselő, én valóban egy melós vagyok. Parlameni képviselő, aki meg szeretné választatni magát miniszterelnökké, ilyen utcai harcos módon – nem hiszen, hogy szájkaratézhat” – mondta.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után több sajtóorgánum is megkérdezte Jakab Pétertől, hogy bocsánatot kér-e a munkagép vezetőjétől.

A Jobbik elnöke Facebook-oldalán egy posztban közölte, hogy erre nem hajlandó.

„Mit lehet erre mondani? Talán azt, hogy bocsánat, hogy nem feküdtem önként a dózer alá” – fogalmazott Jakab Péter, és a bejegyzés végén azzal fenyegetőzött, hogy jogi lépéseket tesz.

Az érintett munkás azt nyilatkozta, hogy amennyiben a Jobbik elnöke beváltja a fenyegetését, ő is megteszi a szükséges lépéseket.

„Amikor nótákat lopok”

A Jobbik elnöke legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor közösségi oldalára feltöltött videójában dalra fakadt, majd a dal szerzője letilttatta Jakab Péter produkcióját. A dal szövegírója és előadója, Vörös István azonban saját közösségi oldalán szólította fel Jakab Pétert, hogy törölje a dalolászást:

„Az eredeti, levédett Kié ez az ország című dal szövegírója, zeneszerzője és előadója én vagyok, mely az 1993-as Ez egy kutya világ című lemezemen jelent meg. A dalt semmiféle politikai célzatú felhasználásra, reklámra, nem engedélyeztem. Különösen úgy nem, hogy a szöveg bizonyos részeit átírják, és politikai felhangot adjanak neki. Felszólítjuk Jakab Pétert, hogy a videófelvételt törölje, távolítsa el!” – írta Vörös István.

A Gyurcsány Ferenccel szövetségre lépő politikus láthatóan mindent igyekszik elkövetni, hogy hasonlítson mentorára. Emlékezetes, hogy a bukott miniszterelnök is dalra fakadt már a nyilvánosság előtt.

De Jakab nemcsak Gyurcsány dalolászását próbálta lemásolni, hanem még táncra is perdült, ahogy az alábbi összeállításban is látható.