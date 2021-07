Nyugaton szerdán már hűvösebb lesz, de a Viharsarokban még 40 fok is lehet

Megosztás Tweet



Csütörtökön viszont már keleten is érezhetően mérséklődik a hőség – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján kedden.

Az OMSz szerint nyugaton már szerdán érkezik a felfrissülés és a kissé hűvösebb idő, keleten viszont még „jócskán tombolni fog a hőség”. Néhány helyen a keddihez képest is magasabb értékek várhatók.

Délkeleten így akár 40 fok is lehet majd a legmelegebb órákban, és a maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a hőség mellett szerdán zivatarok, akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökön viszont már keleten is érezhetően mérséklődik a hőség – írta a meteorológiai szolgálat.

Müller Cecília országos tiszti főorvos keddtől csütörtök éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését, a hőségriasztást.

A címlapfotó illusztráció.