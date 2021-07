Mindössze 17 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Megosztás Tweet



Meghalt három beteg és újabb 17 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 543 891 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 202 925-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 808 556-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 010-re, a gyógyultaké 741 663-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 36 883. Kórházban 86 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 1659-en vannak, a mintavételek száma 6 214 858-ra nőtt.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően „letörtük” a járvány harmadik hullámát – írták. Több országban terjed a delta vírusmutáns, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg.

Hozzátették,

a regisztráltak száma 5 millió 477 ezer, és 94 százalékuk már fel is vette az oltást.

Kiemelték: miután a beoltottak száma elérte az 5,5 milliót, életbe lépett az újraindítás következő fokozata, de a kórházakban, szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

Hozzátették: a kormány nemzeti konzultációt indított, amelyben kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, a többi között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A nemzeti konzultáció online is kitölthető.

Tudatták azt is, hogy a szomszédos országok határai mentén élőket is fogadják oltásra, ezzel tovább növelve Magyarország járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon adathatják be maguknak az oltást. A Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából érkezők az erre a célra kijelölt kórházak oltópontjaira mehetnek oltásért.

Felhívták a figyelmet arra, hogy akik Magyarországon szeretnék beadatni maguknak az oltást, mindenképpen hozzák magukkal az útlevelüket, a személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot. Közölték: már elérhető az EU-n belüli utazásokhoz az uniós oltási igazolás.

Az unión belülre utazást tervező állampolgároknak azt javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást, ehhez a honlapon oktatófilmet is találnak.

Az uniós igazolás nem minősül úti okmánynak, nem állítják ki és nem küldik meg hivatalból

– tették hozzá.

Kitértek arra, hogy továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált, Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan foglalhatnak az interneten időpontot az oltásra.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető – fűzték hozzá.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 270) és Pest megyében (112 125) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 695), Győr-Moson-Sopron (44 468) és Hajdú-Bihar megye (42 624). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 776).