Milliárdokból jöhetnek létre munkahelyi bölcsődék

Megosztás Tweet



Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsődei helyek létrehozására 2,8 milliárd forintos keretösszegben – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője kedden Budapesten.

Novák Katalin az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatón közölte: az új bölcsődék létrehozására és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére augusztus 15-éig, illetve szeptember 15-éig lehet pályázni.

Kiemelte: a családi és munkahelyi bölcsődék rugalmasabban működtethetők, mint a klasszikus bölcsődék, kevesebb szabály vonatkozik rájuk. Hozzátette: az elmúlt időszakban nyolcszorosára emelték a munkahelyi bölcsődék támogatását,

ennek az intézménynek azonban ma még nincs kultúrája Magyarországon, ezért is szeretnék a mostani pályázattal ösztönözni a munkaadókat ilyenek létesítésére.

Novák Katalin beszámolt arról is, hogy a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülésén jelen volt Müller Cecília országos tiszti főorvos is, aki arról számolt be, hogy „nyugalmi állapotban van” a járványhelyzet, kevés a megbetegedés, ami a magas átoltottságnak köszönhető.

A miniszter rámutatott: világszerte a járvány újabb hullámától tartanak, ezért is ösztönöz mindenkit arra, hogy ha még nem oltatta be magát, tegye meg. Az operatív törzs további döntései közül kiemelte, hogy bővítik az Erzsébet-táborok hálózatát, Csillebércen és Galyatetőn is lesz ilyen.

Biztosítják a tervezéshez és az előkészítéshez szükséges forrásokat, az ingatlanok már az alapítvány tulajdonában vannak – mondta, hozzátéve, hogy a beruházással 2000 férőhellyel tudják bővíteni a kapacitást. Hangsúlyozta: mindkét tábor esetében teljes átalakításra van szükség.

Emlékeztetett: a járvány alatt felújított zánkai táborban 3000 gyereket tudnak egy héten fogadni, augusztustól pedig a fonyódligeti beruházást is befejezik, és megnyílik a jurtatábor.

Döntöttek arról is,

1,2 milliárd forinttal támogatják a Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztályát

annak érdekében, hogy fejleszthessék a kapacitásait. A fejlesztéssel a járóbeteg-ellátást igénybe vevők száma megduplázódhat, a fekvőbeteg-ellátásban részesülőké pedig másfélszeresére emelkedhet– mondta.

Novák Katalin kitért arra, hogy a járvány elleni védekezésben segítő 9000 egyetemistának ingyenes belépőt biztosítanak az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) nulladik napjára. A miniszter szimbolikusnak nevezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatát, amelyet jó szívvel támogattak, hogy megköszönjék az egyetemi hallgatók segítségét.

Az operatív törzs azt javasolja a kormánynak, vizsgálja meg, hogyan tudná támogatni a kis településeken tartandó rendezvényeket, falunapokat. Novák Katalin a turizmussal összefüggésben emlékeztetett: megteremtették a SZÉP-kártyák alzsebei között az átjárhatóságot, emelték a kártyára adómentesen utalható összeget; reményét fejezte ki, hogy mindenki tartalmasan ki tud kapcsolódni a nyáron.

Elmondta, hogy a falusi szálláshelyek étkeztetésére vonatkozó szabályokat is áttekintették. A sajtótájékoztatón Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója közölte: a jövőben a falusi turisztikai szolgáltatók is várhatják melegkonyhával a vendégeiket 16 főig.

Felidézte: a turizmus a 2008-as válság után 2010-től indult növekedésnek, de ahogy a világon mindenhol, 2020-ban a járvány „térdre kényszerítette”. Hozzátette, a magyar kormány az elsők között jelentett be segítséget az ágazatnak, összességében a turizmusnak juttatott támogatás meghaladta a 2 milliárd eurót.

A magyarok utazni akarnak és utaznak is

– mondta Guller Zoltán, aki szerint a belföldi turizmus még a tavalyinál is erősebb lesz. Számításaik szerint ebben az évben 30 millió vendégéjszakát könyvelhetnek el, tavaly ez a szám 22 millió volt, 2019-ben pedig 41 millió.

Hozzátette: a júniusi vendégéjszakák száma 2,5 millió, 62 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A Balaton térségében 46 százalékos a növekedés az előző évhez képest.

A júliusi vendégéjszakák számában már most 15 százalékos a növekedés – mondta. Hozzátette: 2,2 millió SZÉP-kártya van az embereknél, a június végi adatok szerint a kártyákon összesen 198 milliárd forint van. A júniusi költés 40 milliárd forint volt, tavaly ilyenkor mindössze 22 milliárd forint.

Beszámolt arról is, hogy június utolsó hetében 17 ezren fordultak meg a Liszt Ferenc-repülőtéren, tavaly ez a szám 9 ezer volt, 2019-ben 46 ezer. Novák Katalin kérdésekre válaszolva lehetségesnek és valószínűnek nevezte a koronavírus-járvány negyedik hullámát, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez más lesz, mint a korábbiak, hiszen a védőoltások az eddigi járványhullámok idején nem álltak rendelkezésre.

Arra a kérdésre, hogy sok országban szigorítanak és védettségi igazolványokhoz kapcsolnak szolgáltatásokat, közölte:

védettségi igazolványunk jelenleg is van, tömegrendezvényeken most is használjuk, „ez egy olyan eszköz, ami bármikor használható”.

A harmadik oltásra vonatkozó kérdésre azt mondta: nincs a járványügyi szakembereknek egységes álláspontjuk erről, amint lesz, a kormány is döntést hoz. A magyar helyreállítási tervről szóló tárgyalásokkal összefüggésben hangsúlyozta: azt komolyan veszik, a szakmai kérdésekre szakmai választ adnak, és minden ellentétes információval szemben a tárgyalások nem rekedtek meg, zajlanak.

Arra a felvetésre, hogy annak ismeretében, hogy Kövér László házelnök úgy nyilatkozott, ma már nemmel szavazna az uniós csatlakozásra, ő hogyan voksolna, Novák Katalin igennel válaszolt.