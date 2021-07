Megállt az idő a Blaha Lujza tér környékén: nemcsak autóval, busszal is megnőtt a menetidő

Megosztás Tweet



Kedden is folytatódott a közlekedési káosz Budapest belvárosában azután, hogy hétfőn elkezdődött a felújítás a Blaha Lujza téren. Hetek óta nem lehet közlekedni Budapesten, miután Karácsony Gergely stábja egyszerre kezdett bele több olyan nagyberuházásba, amelyeket idáig halogattak. Nemcsak a belvárosban elviselhetetlen a helyzet, hanem az agglomerációból érkezőknek is átlagosan egy órával kell több időt tölteniük az autókban, mint a lezárások előtt – hangzott el az M1 Híradójában.

A felújítás alatt álló fővárosi Blaha Lujza tér (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Hétfőn kezdődött a Blaha Lujza tér felújítása. Ezért újabb, az autósokat érintő korlátozások léptek életbe. A Rákóczi úton irányonként két sáv járható, az autók csak lépésben araszolnak.

Folyamatos a feszültség, az emberek türelme fogy. Sokak szerint ugyanis semmilyen átgondoltság nincs a lezárásokban vagy a felújítások ütemezésében.



A Keleti pályaudvar irányában a buszsávot is megszüntették a megálló után. Tehát az autósoknak már nem csak egymásra vagy a szemből, meglepetésszerűen érkező munkagépekre, hanem a besoroló buszokra is figyelniük kell: így a tömegközlekedés is lelassult.

A helyzetet a kerékpárosok sem könnyítik meg. Sokszor a piros lámpával vagy más közlekedési szabályokkal nem törődve cikáznak az araszoló autósok, vagy a zebrán áthaladó gyalogosok között.

Autósok az M1 Híradójának arról beszéltek: elviselhetetlen, ami a belvárosban van.

Június eleje óta fuldoklik a főváros a közlekedési káoszban. A Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat akkor indított el több felújítást is szinte egyszerre.

Június elején a pesti alsó rakpart egy részét, június 16-án a Lánchidat és most a Blaha Lujza teret is lezárták. Ráadásul ezekkel párhuzamosan is még számos lezárás nehezíti a közlekedést.

A dugókban jelentősen megnőtt a menetidő is. A Metropol felmérése szerint nemcsak a belvárosban elviselhetetlen a helyzet, hanem

az agglomerációból érkezőknek is átlagosan egy órával kell több időt tölteniük az autókban, mint a lezárások előtt.

„Akkor esetleg menjen gyalog” – a miniszterelnök-jelöltségre is bejelentkező Karácsony Gergely korábban ezt üzente azoknak a politikusoknak, akik felhívták a figyelmet az elviselhetetlen dugókra és az átgondolatlanul elindított beruházásokra.

A káosz a következő hetekben sem enyhül. Azt a főpolgármester is elismerte, hogy a Blaha Lujza téri, autósokat érintő lezárások 10–12 hétig biztosan maradnak. Tehát az iskolakezdésre sem adják vissza a most elvett sávokat az autósoknak.

