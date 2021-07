Karácsonyék újabb sávot vettek el az autósoktól, ezúttal a Rákóczi úton

Megosztás Tweet



Elkezdődött a budapesti Blaha Lujza tér felújítása, ezért a szokásosnál is nagyobb volt a torlódás reggel a fővárosban. Hetek óta nem lehet közlekedni Budapesten, miután Karácsony Gergelyék egyszerre kezdtek bele több nagy olyan beruházásba, amelyeket ez idáig halogattak. Pedig azokat már Tarlós István főpolgármestersége idején előkészítették – hangzott el az M1 Híradójában.



Hosszú sorban álltak egymás után az autók a Nagykörúton hétfő délelőtt, miután elkezdődött a Blaha Lujza tér felújítása.

„Minden irányból sávszűkítésre vagy sávlezárásra kell számítani a sofőröknek, és ez körülbelül gyakorlatban egy negyedóra–húszperces menetidő-növekedést – csak ezen a szakaszon, mielőtt át tudnak haladni a Blaha Lujza téren – jelent az autósoknak” – mondta az M1 tudósítója.

A Rákóczi úton irányonként két forgalmi sáv járható, a Nagykörúton pedig irányonként egy. A felújítás miatt megszűnt a buszsáv a Rákóczi úton.

Az M1 által megkérdezett autósok felháborodtak az újabb lezárásokon.

Csak a gyalogosok tudnak haladni a téren és környékén, de ők is csak módosított útvonalon. Egy helyben állnak az autók, és az itt közlekedő buszok is lépésben haladnak. Várhatóan ez még tíz-tizenkét hétig így is marad. A tervek szerint ugyanis október elejéig tart majd a Blaha Lujza tér rekonstrukciójának első szakasza.

„Természetesen mint minden felújítás, ez a felújítás is türelmet igényel mindannyiunktól, a felújítások egy kisebbik része érinti majd a közúti forgalmat, hiszen a metróaluljárók födémét is meg kell javítanunk. Igyekszünk, igyekeztünk úgy szervezni ezt a beruházást, hogy a lehető legkevesebb problémát okozza a közlekedésben” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester.

Útlezárás, sávszűkítés, terelt forgalom és végeláthatatlan, lépésben haladó kocsisorok.

Ezek jellemzik leginkább jelenleg a főváros forgalmát. A pesti alsó rakparton táblák jelzik a Margit híd irányából, hogy tilos behajtani, jelenleg zajlik a felújítás itt is.

De a Lánchidat és a környékét is érdemes elkerülni az autósoknak. Ugyanis azt is most újítják fel. Egy hónapon belül, szinte egyszerre kezdődtek a felújítások. Ezzel együtt is jelentős forgalmi korlátozás.

Egymás mögött veszteglő metrópótló buszok a Bajcsy-Zsilinszky úton. Mellettük pedig kilométer hosszan egy helyben álló autók – ez a látvány mára mindennapos a fővárosban.

A pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Országház között várhatóan az év végéig nem használhatják az autósok.

A Lánchídon június közepén kezdődtek a munkálatok, és a tervek szerint 2023-ig tartanak. A Blaha Lujza tér pedig teljes egészében várhatóan a jövő év végére újul meg.