Ismét a bíróságon Czeglédy Csaba

Folytatódott a Czeglédy Csabához kapcsolódó bűnszervezet pere Kecskeméten. Másodszor is meghallgatták a baloldali jogász-politikust, aki a vád szerint társaival együtt több mint hatmilliárd forintos kárt kárt okozott a költségvetésnek. Czeglédy Csaba közben képviselőjelölt-jelöltként készül a baloldali előválasztásra, a DK támogatásával.

Ügyvédje kíséretében érkezett meg hétfő reggel Czeglédy Csaba a Kecskeméti Törvényszékre. A baloldali politikust hiába várták az újságírók, Czeglédy Csaba nem vett róluk tudomást.

A Gyurcsány Ferenccel szoros kapcsolatban álló jogász és társai ellen több mint 6 milliárd forintos költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az eljárás márciusban kezdődött újra, a volt MSZP-s, most a DK támogatását élvező politikus ugyanis Gyurcsány Ferenc pártjának jóvoltából először EP-képviselőjelöltséget szerzett, amivel mentelmi joghoz jutott, majd szombathelyi önkormányzati képviselő lett.

A költségvetési csalás gyanújával folyó ügy 2017 óta húzódik, az újraindult eljárásban Czeglédy Csabát hétfőn másodjára hallgatták meg. A büntetőper vádirata szerint ő adhatott ki minden utasítást a Human Operátor Zrt. körül kibontakozó bűnügyben.

Bár a tárgyalóteremben ezúttal is csak néhány percig lehetett felvételt készíteni, vallomásában Czeglédy Csaba azt elismerte, hogy az eljárásban szereplő Humán Operátor Zrt-t ő vezette és néhány kivételtől eltekintve minden döntésért ő felelt. Arról, hogy mi történt a vádban szereplő összeggel, egy hónapja, első meghallgatása előtt ezt mondta az újságíróknak.

– Hova tűnt a hatmilliárd?

– El sem tűnt, pont ez a lényeg, hogy nem tűnt el..

– Akkor hol van?

– Hát, ami nem tűnt el, az nincs...

Czeglédy Csaba akkor is ártatlannak vallotta magát és azt is hozzátette: az ellene szóló vallomásokat vádlott-társai kényszer hatására tették.

– Csúnya lesz a vége, de nem a mi szempontunkból, mert felmentő ítélet lesz.

Czeglédy Csaba korábban politikai jövőjével kapcsolatban is bizakodott és saját közösségi oldalán maga jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc pártja az országgyűlési választásra készülve Szombathelyen őt támogatja majd az előválasztáson.

Czeglédy Csaba körül ezzel azonban úgy tűnik, be is zárult a kör: két hete ugyanis az LMP-s Ungár Péter kampányplakátot tette közzé a közösségi oldalon. A fotón nagy betűkkel az áll, hogy Szombathelyen Karácsony Gergely mozgalma, az MSZP és a Párbeszéd is Ungár Pétert támogatja. Miközben hétfőn Czeglédy Csabát épp a Kecskeméti Törvényszéken hallgatták meg, a politikus egy Karácsony Gergellyel közös kampányvideót is posztolt az interneten.

Az M1 kérdésére Czeglédy Csaba a tárgyalás szünetében erre először nem akart reagálni:

„Azt kérte... jaj... Azt kérte az ügyvédem, hogy semmiben ne nyilatkozzak...”

Végül annyit mondott: ő nem aggódik.

„Önök szerint Gyurcsány Ferenc irányítja az összefogást, és ha ez így van, akkor nekem nem elég, ha Gyurcsány Ferenc és a DK támogat? De ne aggódjanak miattam, jól esik az aggódásuk, de ne aggódjanak. Én nyugodt vagyok.”

Czeglédy Csaba személye és botrányai a baloldal számára is kellemetlenné váltak – erről már Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő beszélt a Kecskeméti Törvényszék előtt. A képviselő emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint nem csak pozícióval, hanem családi cégén, az Altuson keresztül pénzzel is kisegítette Czeglédy Csabát és az általa működtetett Humán Operátor Zrt.-t, a DK elnöke pedig még akkor is támogatja a politikust, amikor a baloldal láthatóan már kihátrálna mögüle.

„Kezd kellemetlenné válni Czeglédy személye a baloldalon. Ne felejtsük el, nem csak a kecskeméti törvényszéken folyó eljárásról tudunk beszélni, hanem ott van az ördög ügyvédjével kapcsolatos eljárás, ahol szintén gyanúsított. Jómagam a Dobrev Klárával kötött kölcsönszerződések miatt tettem két büntetőfeljelentést. Tehát nagyon sok olyan ügy van, ami azt bizonyítja, hogy Czeglédy nem a legtisztességesebb úton jár el és ezért kellemetlen a baloldali ellenzéknek” – mondta.

Budai Gyula szerint Czeglédy Csabának a baloldali pártok a háttérben amnesztiát ígérhettek. A politikus egyetlen célja ezért az indulással az lehet, hogy az országgyűlési választásokig ne születhessen jogerős ítélet az ügyében.