„Anya lent fekszik a földön” – ötéves kisfiú hívott anyukájához mentőt, igazi kis hős

Az ötéves Noel nagyon okos, az édesanyja pedig joggal lehet büszke rá. A kisfiú azonnal hívta a 112-es segélyhívószámot, amikor azt látta, hogy az édesanyja a földön fekszik.

A Magyar Rendőrség közösségi oldalára tett ki egy hangfelvételt, amitől elerednek a könnyek. Egy 5 éves kisfiú, Noel látta, hogy az édesanyja bajban van és azonnal hívta a 112-es segélyhívó számot. Ellentétben sok felnőttel, ő pontosan tudta, hogy ezt a számot mikor kell tárcsázni.

„Anya lent fekszik a földön” – mondta a kisfiú, aki azt is tudta, hogy pontosan hol lakik és hogy egyedül nem mehet ki az utcára. Amikor már a kisfiú a mentősökkel beszélt, akkor az anyukája magához tért és rögtön megdicsérte a kicsit.

„Ügyes, büszke vagyok rád!” – mondta. A rendőrség szerint újabb élethelyzet igazolta, hogy már egészen kicsi korban is el lehet sajátítani hogyan kell a 112 segélyhívószámot használni.

„Amíg a mentős operátor szóval tartotta a kisfiút, addig a segítség már meg is érkezett. Köszönet a Országos Mentőszolgálatnak és Noel talpraesettségének. Figyeljétek csak, hogy az 5,5 éves kisfiú, azt is tudja pontosan hol, milyen címen lakik (egy részét kivágtuk), és hogy egyedül nem mehet ki az utcára. Ugye milyen együttműködő, milyen nyitott és milyen bátor?! Mi nagyon büszkék vagyunk rá, és gratulálunk az anyukának, hogy így kiokosította a kisfiút! Nem a véletlen lesz, hogyha meghallgatjátok a felvételt, a ti szemüvegetek is bepárásodik majd!”

– írták.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, pár hónapja egy 5 éves kislány hívott segítséget. A rendőrség aztán meglátogatta Elenát, hogy személyesen is találkozzanak az ország kicsi hősével.

