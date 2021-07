A Blaha felé tömegközlekedéssel is hosszabb a menetidő

Megosztás Tweet



Hétfőn kezdődött a Blaha Lujza tér felújítása, ezért 10-12 hétig komolyabb forgalomkorlátozásra kell számítani a közlekedési csomópontban – hangzott el az M1 Híradójában. Nemcsak az autósok, de a tömegközlekedéssel utazók is hosszabb menetidőre számíthatnak.



A Rákóczi út környéke egyébként is zsúfolt útszakasza a fővárosnak. Az itt közlekedők minden irányból sávszűkítésre kell, hogy számítsanak, amikor a Blaha Lujza téri csomóponthoz közelednek. A Rákóczi úton a Keleti pályaudvar irányából araszolnak az autósok, de a Nagykörúton is változások vannak – mondta a közmédia helyszíni tudósítója.

A Nyugati pályaudvar felől érkezők nem tudnak jobbra kanyarodni az Astoria irányába, de a József körút felől érkezők is sávlezárásokkal találkoznak. A tömegközlekedésben is menetidő növekedésre lehet számítani. A tér felújítása miatt áthelyezték a buszmegállókat is hangzott el az adásban.

