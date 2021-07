Durran a légkör! – Rövid szieszta után új erőre kaptak a zivatarok

Megosztás Tweet



Vasárnap gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég, és szórványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Főleg az ország északi, északkeleti felén felhőszakadás is lehet. A változékony idő ellenére igazi nyári meleg várható 27-33 fokos maximumokkal. A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A zivatarokat átmenetileg viharos széllökés, kisméretű jég (1-2 cm körül), és elsősorban felhőszakadás kísérhet: egyes zivatarcellákból rövid idő alatt 30-50, néhol akár 70-80 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék is hullhat.

A zivatartevékenység várhatóan az éjszakai órákig is kitart, leginkább az északi és nyugati tájakon. A felhőszakadás veszélye miatt, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) az északi országrészben ma reggel több helyen másodfokú riasztást adott ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán, valamint a met.hu-n adott tájékoztatást a mai időjárás kapcsán.

Az alábbi radarképek a mai zivatarokat, esőzéseket jelölik:

(Forrás: OMSZ)

(Forrás: OMSZ)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens nyugati és középső részein labilis a légkör, ennek hatására nagyobb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, illetve Németországban és környékén eső is esik. Ciklonok csak Írországtól nyugatra és a Skandináv-félsziget felett találhatóak, ennek megfelelően az északi államokban is több helyütt csapadékos az idő. Eközben a Kelet-európai-síkság, valamint az Ibériai-félsziget felett is anticiklonális hatások érvényesülnek, utóbbi területre a délies áramlás hatására forró levegő áramlik, emiatt Portugália és Spanyolország déli felén 40, 42 fokos maximumok is előfordulnak. Másutt az átlagosnak megfelelő hőmérsékleti viszonyok jellemzőek, bár Finnországban továbbra is 25, 30 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet. Hétfő estig a Kárpát-medencében labilis lesz a légkör, amely kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

Az ország legnagyobb részén a több-kevesebb napsütés mellett vasárnap és hétfőn is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, hétfőre virradó éjszaka azonban az Alföldön nagyobb területen kiderülhet az ég. Vasárnap összességében többfelé is kialakulhat zápor, zivatar, a Dél-Alföldön azonban kisebb az esély csapadékra. Az éjszaka folyamán a záporos, zivataros gócok elsősorban a Dunántúlon és az északi megyékben lehetnek jelen. Hétfőn napközben a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon már kicsi a csapadék esélye, másutt azonban elszórtan, az Északi-középhegységben és környékén több helyen valószínű ismét zápor, zivatar. A szél csak zivatarok körül lehet átmenetileg erős vagy viharos.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 34 fok között valószínű, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb.