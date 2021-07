Pusztító vihar: „Ha nem segítünk, az emberek egy nejlon fedél alatt fogják leélni az életüket”

Megosztás Tweet



Több mint 300 megrongálódott ház, a könnyeikkel küszködő emberek, sokszáz milliós, de lehet, hogy milliárdos kár – ez a mérlege a péntek esti Baranya megyei jégesőnek. Sellyén 245, két közeli faluban még csaknem 100 épületben keletkezett kár. És akkor a megrongálódott autókról, vagy az elvert termésről még nem is beszéltünk. Gyűjtés is indult, aki szeretne, tud segíteni a károsultaknak – közölte az M1 Híradó.



„Betörte az ablakokat, a tetőszerkezetet tönkre rakta. Siralmas volt” – mondta Bogdán Józsefné. A vihar után a drávaiványi házon nincs cserép, az ablakok betörve, az ingatlan szinte lakhatatlan.

„Nem is tudom, hogy mi lesz. Nem is tudom, hogy mi lesz most ezek után. Hogy hogyan oldjuk meg” – tette hozzá. A falu 54 házából 46-ot tett tönkre a jégverés. Házról házra haladnak a tűzoltók, a helyiek és az önkéntesek, mentik, amit még lehet. A legfontosabb a tetők fóliázása. A polgármester azt mondta: el sem tudja képzelni, hogyan lesz fedél az emberek feje felett.

Tihanyi János polgármester Drávaiványi polgármestere szerint

ha nincs segítség, akkor a rászorulók egy nejlon fedél alatt fogják leélni az életüket.

„Ez nagyon szegény falu. Úgyhogy minden segítséget várunk, mert ezeknek az embereknek 100 forint nincs a zsebükben, és ha nem tudunk segíteni, akkor ezek az életüket egy nejlon fedél alatt fogják leélni” – mondta.

Néhány kilométerre, Sellyén is megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók. Szinte nincs olyan ház, ami sértetlenül átvészelte a jégesőt.

„Jelen állás szerint 407 ingatlan volt érintett a káreset a jégeső során. Ezek között a magáningatlanok vannak többségben, viszont néhány egyházi és önkormányzati épületet is érintett a jégkár” – sorolta Bacher Csaba tűzoltósági felügyelő.

A mentésben önkéntesek is segítenek. Egyikük a Híradónak azt mondta: tudta, hogy nagy a baj, de ami a helyszínen fogadta az minden képzeletet felülmúlt.

Pósa Dezsőné eltett néhányat a tojásnál is nagyobb jégszemekből.

„A hűtőbe betettem. Hát ekkora jegek...” – mondta, a portáján is szinte mindent – például az autót és a munkagépet is- percek alatt tönkretett a vihar.

Sellyén is több otthon lakhatatlanná vált, illetve családok vesztették el mindenüket. Minden felajánlást, legyen az akár akár anyagi, akár önkéntes munka, szívesen fogadnak.

„Létrehoztunk csak erre az ügyre egy olyan email címet, amire kérjük, hogy jelezzék egyrészt a káreseményeket, másrészt a felajánlásokat. Ez az email cím pedig a jegkarsellye@gmail.com” - mondta Nagy Attila, Sellye polgármestere.

Az első adományok már szombat délben megérkeztek.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke a házak védelméhez és a fóliázásához szükséges szerszámokat vitt a városba.

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Őri László elmondta, hogy a Baranya segít program keretében segítenek.

„Nagy mennyiségben hoztunk a fóliák rögzítéséhez szükséges szögeket, de hoztunk kalapácsokat és különböző egyéb eszközöket, amelyek a védekezést segítik” – mondta.

Az ormánsági jégvihar utáni kárenyhítésben a Magyar Vöröskereszt, a Református Egyház, a Katolikus Karitász és a Hit Gyülekezete is részt vesz. Ezeknél a szervezeteknél is lehet jelezni, ha valaki segíteni szeretne a bajbajutott embereken.

A Híradóban élőben kapcsoltak Sellyére, ahol több mint 200 ház sérült meg a tegnapi viharban. Kis-Halas Andrea riporter beszámolt arról, hogy

mivel vasárnap is jöhet az eső, ezért nem áll le a településen egy percre sem a munka, mert legalább a házak tetejét le kell fóliázni addig.

Nem volt könnyű dolga a tűzoltóknak, mert a munka közben a darazsak is megtámadták őket, de végül egy darázsirtó segített. Megható és példamutató az az összefogás is, ami kialakult, aki tud segít.

Nem csak Sellyén, hanem több mint 20 helyen volt jégeső tegnap délután, illetve este. Fejér megyében, Komárom-Esztergomban, Budapesten és Pest megyében is előfordult dió nagyságú jég, ami már komoly károkat tud okozni. A felhőszakadások miatt egyes településrészek ideiglenesen víz alá kerültek. A villámok is gondot okoztak:

Kecskeméten kigyulladt egy telephely, ahol veszélyes anyagokat tárolnak.

A tűzoltók 29 autóval érkeztek a helyszínre. Vízzel és habbal oltották a hatalmas lángokat, amelyeket kora hajnalra sikerült megfékezni. Veszélyes anyagok nrm jutottak a levegőbe, de a kár jelentős. Ahogy a Komárom-Esztergom megyei Szomódon is. A vihar rengeteg megtépázott kertet, és veteményest hagyott maga után. A község belterületén pedig összetört cserepeket, lyukas tetőket. Szomódtól 6 kilométerre, Tatán sem jobb a helyzet. Nem csak a tetőkben tett kárt a jégeső, hanem a házak falaiban is. Több helyen leverte a vakolatot vagy betörte az ablakot.

Az előrejelzések szerint a hétvége további részében is viharokra lehet számítani. Vasárnapra az egész országra másodfokú figyelmeztetést adtak ki.