Lecsapott a vihar, Budapest a böhöm szupercellává formálódott tömbből kapott rendesen

Jégeső, mennydörgés, villám – megérkezett a vihar Budapestre is. A délelőtti események csak a "bemelegítést" szolgálták.

Pénteken napközben a kora délutáni órákig legnagyobb valószínűséggel az ország középső harmadán kell zivatarokra számítani, amelyek északkelet felé haladnak. Az átvonulásokat intenzív csapadékhullás, a legerősebb gócokat viharos (60-70 km/h) széllökés és ~1-2 cm-t elérő jégeső is kísérheti - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kora estére óriási mennydörgéssel, jégesővel megérkezett aztán a vihar Budapestre.

Budapest északi része az időközben böhöm szupercellává formálódott tömbből kapott rendesen...

A kezdeti időszakban még terhelheti a hidegfrontra érzékenyeket az időjárás. Emiatt a fejfájás, migrén jelentkezése mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A hideg fronthatás szombaton fokozatosan megszűnik.



Szombaton a Dunántúl nagy részén napos, száraz idő valószínű, a Duna-Tisza közén délelőtt, a Tiszántúlon még délután is elszórtan záporok, zivatarok továbbra is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél pénteken az ország nagy részén, szerdán inkább már csak a Dunántúlon élénkül meg, néhol lehetnek erős lökések is.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 27 és 33 fok között alakul, a Dunántúlon lesz a hűvösebb.