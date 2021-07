A delta variáns okoz riadalmat Európában – derékba törhet a nyári szezon

Megállt az enyhítési hullám Európában a koronavírus egyre gyorsabban terjedő delta variánsa miatt. Franciaországban július végére várják a járvány negyedik hullámát. A francia kormányszóvivő szerint szinte minden héten duplázódik az új esetek száma, ami a járvány berobbanásának előjele lehet. Romlik a helyzet Németországban is, Norvégiában pedig be is jelentették, hogy a delta variáns miatt elhalasztják a nyitást – derül ki az M1 Híradójának összefoglalójából.