„Negyedik hullámra nem, csak hullámocskára számítok”

A nyáron fellélegezhetünk, ősszel azonban a hűvösebb időjárással és a légzőszervi betegségek fellángolásával újra megnövekedhet a betegek száma. Rusvai Miklós víruskutató szerint ezt csak az oltással lehet megelőzni, mert bár az oltottak is megfertőződhetnek, de nem betegednek meg. Ezt bizonyítja más országok, például az Egyesült Királyság helyzete is, ahol terjed a delta variáns, de magas az átoltottság. Azonban a már beoltottak számára szükséges lehet egy harmadik oltás is. Ennek kérdésével már foglalkoznak a döntéshozó szervek.