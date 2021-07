Munkáját végző gépkezelőt sértegetett Jakab Péter

Megosztás Tweet



Összevitatkozott egy melóssal Jakab Péter. A Jobbik elnöke azután kiabált egy munkagép vezetőjével, hogy a tolató jármű megközelítette a politikust. Az Origo az esettel kapcsolatban azt írta: durván sértegetett egy munkásembert Jakab Péter, aki a kampányszlogenek szintjén állandóan a munkásokért áll ki.



Egy munkagép hangos csipogással közeledett az építési területen. Ezt a hangot tolatáskor adják ki a nagyméretű járművek, ezzel is jelezve, hogy óvatosnak kell lenni a környezetében. Jakab Péterék azonban nem mozdultak, később pedig a pártelnök számonkérte a melóst..

A portál emlékeztetett, hogy Jakab Péter közösségi oldalain, illetve parlamenti felszólalásaiban – kampányszlogenek szintjén – állandóan a munkásokért áll ki, akiket ő következetesen melósoknak nevez.

A videó nyilvánosságra kerülése után Varga-Bíró Tamás író, publicista saját oldalán üzent Jakab Péternek. Többek között azt írta: Ha legközelebb egy olyan munkaterületre mész, ahol éppen munka folyik:

Kérned kell az építésvezető írásos engedélyét!

Részt kell venned munkavédelmi oktatáson!

Munkavédelmi ruházatot kell viselned!

Forgatásoddal nem zavarhatod az éppen folyó munkát!

és oda kell figyelned az olyan figyelmeztető jelekre, mint amilyen a tolatást jelző hang is!

Miután végzett, Jakab Péter is csatlakozott a vitához és számonkérte a munkást. A Jobbik elnöke nem bírta sokáig, néhány mondat után már ordibált. Az a Jakab Péter ordított egy munkáját végezni akaró emberrel, aki hónapok óta egyébként azzal kampányol, hogy ő a munkások érdekeit képviseli.

