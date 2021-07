Játékkal, pancsolással, birkózással tölti napjait Samu, a kiselefánt – Videó

Megosztás Tweet



Samu, a kiselefánt a Fővárosi Állat- és Növénykert legnagyobb sztárja. Az ifjú ormányos április 24-én született, azaz már két hónapos is elmúlt, nevet pedig a nagyközönség körében meghirdetett szavazás eredménye alapján kapott. A születése, illetve bemutatkozása óta eltelt időben nemcsak sokat nőtt és gyarapodott, hanem egyre aktívabban fedezi fel az őt körülvevő világot. Napjai sok játékkal telnek, szeret szaladgálni, labdázni, sőt, Arunnal, a három és fél esztendős nagytestvérével még birkózni is szoktak. Persze azért Samu még nem merészkedik túl messzire Angele-től, a gondos anyukától, sőt egy kis játék, hancúrozás után mindig visszaszalad hozzá – olvasható az állatkert honlapján.

A kiselefánt fejlődésében fontos folyamat, hogy a kezdetben kizárólagos táplálékának számító anyatej mellett egyre gyakrabban próbálkozik a felnőtteknek való szilárd takarmánnyal. Eleinte csak szagolgatta és ormányával tapogatta azokat a finomságokat, amelyeket a nagy elefántok előszeretettel fogyasztanak, aztán elkezdte csócsálgatni az ennivalót, most pedig már az almából, a lucernaszénából és más takarmányokból is rendszeresen eszik, habár az sem ritka, hogy inkább játszik az ennivalóval.

Mostanában fedezte fel magának a kifutóhoz tartozó medencét is. Az állatkert elefántjaink számára ugyanis még 1999-ben egy olyan medencét alakítottak ki, amelyben teljesen, akár a fejük búbjáig is elmerülhetnek. A gondozók Samura való tekintettel azonban a biztonság kedvéért ezt a medencét most még nem töltik tele, hanem csak a második, harmadik lépcsőfokig (ami alatt persze elefántokra méretezett lépcsőfokokat kell érteni). Így lényegében „elefánt gyerekmedence" üzemel most az állatkertben, amelyben Samu ebben szokott pancsolni, és nagyokat hancúrozni anyukájával, meg testvérével.

A kiselefánt mellett persze sok más látnivaló is van az állatkertben, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban valóságos baby boom volt náluk, sőt, ez a folyamat még jelenleg is tart. „Kölyökáldás”volt például az ázsiai vadkutyáknál, a prérikutyáknál, az éji majmoknál, a Bennett-kenguruknál, a vízidisznóknál és a nagy maráknál, a tarvarjaknál, az üregi baglyoknál és a fekete hattyúknál is.

Néhány napja egy aranyos kistapír is született, bár egyelőre még nincs nagy kedvük előjönni a „szülőszobából", ezért az ő esetükben még kell egy kis idő, mire elég sokat lesznek kint a kifutón ahhoz, hogy látogatóik is jó eséllyel láthassák őket.

Érdemes meglátogatni az óriásvidrákat is, ahol a kölykök ugyan tavaly ősszel születtek, így mostanra már nem sokkal kisebbek a szülőknél, de továbbra is sokat játszanak, hancúroznak, pancsolnak a vízben.