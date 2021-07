Egy egész ország fellélegzett: szombattól nem kötelező a maszk  

Megosztás Tweet



Életbe léptek itthon az újabb járványügyi enyhítések. Szombattól nem kötelező a maszkviselés: sem az üzletekben, sem a tömegközlekedési eszközökön nincs rá szükség, és több helyen nem kérik el a védettségi igazolványt sem. Mostantól bárki mehet fürdőbe, moziba, vagy étterembe. A lazításra a magas átoltottság adott lehetőséget: itthon már több mint 5,5 millióan vették fel a védőoltást, ami átlag feletti Európában. A szolgáltató szektor fellendülést vár az enyhítésektől – számolte be az M1.

Az M1 összefoglalója szerint országszerte biztosított az oltás. Annyi vakcina van Magyarországon, hogy mindenki, aki szeretné megkaphatja, szinte azonnal. A beoltottak száma péntek délután meghaladta az 5,5 milliót, így újabb enyhítések léptek életbe.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban pénteken jelentette be a védelmi intézkedések feloldásának hatodik fokozatát, amely fontos állomása az élet és a gazdaság újraindításának. A miniszterelnök hangsúlyozta: hazánk másfél-két hónappal előrébb jár, mint más uniós országok.

A sikeres járványkezelés eredményeként mostantól nem kell maszk a boltokban és a zárt helyeken, azt már csak a kórházakban és szociális intézményekben kell viselni. Megszűntek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások is, a távolságtartási szabály és a négyzetméter alapú létszámkorlát.

Tíz hónap után lélegezhetünk fel, tavaly szeptember óta kellett maszkot viselni, mostanáig.

A boltok kirakataiból - a nyitás előtt - leszedték a védelmi szabályokra figyelmeztető feliratokat. A vásárlók többségénél ott volt a maszk, de már sehol nem kellett felvenni.



Ez egyfajta felszabadulás, hogy bárhova bemehetünk maszk nélkül és visszatérhetünk ezen a téren is a régi életünkbe. Azt hiszem mindenkinek örömteli ez, hogy végre nem kell arra figyelni, hogy elhoztam-e a maszkot, vagy visszafutni érte, vagy útközben venni egyet, hogy bemehessek bárhova.

Az üzlettulajdonosok nagyon várták az újabb enyhítést, jelentős forgalomnövekedésre számítanak.

A hazai élelmiszerláncok kivétel nélkül mind eltörölték a szigorú védelmi szabályokat, de a higiéniára továbbra is fokozottan figyelnek.

„Bizonyos óvintézkedéseket a továbbiakban is megtartunk. A fertőtlenítő takarítások sűrűségét továbbra is fenntartjuk”– mondta az M1-nek Fodor Attila kommunikációs igazgató, hozzátéve, hogy a kosarakat, a bevásárlókocsikat és a csipeszeket valamint a kassza környékén lévő területeket továbbra is tisztítják.

Maszk nélkül lehet utazni vonaton, és a többi tömegközlekedési eszközön is. De a megállóhelyeken és zárt állomásokon sem kell már viselni.

Szakemberek szerint néhány hónapra fellélegezhetünk, de ősszel megint nőhet a fertőzöttek száma. Hogy lesz-e újabb hullám és hogy az milyen erős lesz, az attól is függ, hogy hányan oltatják még be magukat.