Orbán: Magyarországon a magyarok döntik el, hogyan nevelik a gyermekeiket

Megosztás Tweet



Übermensch-tempóban hergel hazánk ellen a hollad miniszterelnök - erről is beszélt reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök a gyermekvédelmi törvény kapcsán azt mondta: Európában vannak, akik meg vannak győződve arról, hogy beleszólhatnak abba, Magyarországon milyen törvények lehetnek, és hogy a magyarok hogyan neveljék a gyermekeiket. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon a magyarok fogják eldönteni, hogyan nevelik a gyermekeiket.



Az egyenlőséget és a toleranciát hirdették az LMBTQ közösség tagjai a hétvégén több olasz nagyvárosban. A felvonulások azonban több helyen a kereszténység és a jobboldali értékek elleni támadásba fordultak át. A szivárványos tüntetők keresztény szimbólumokat gyalázták. Bologna utcáin pedig nemcsak Orbán Viktor és Matteo Salvini fotóját taposták meg, hanem Ferenc pápáét is.

Magyarországot az elmúlt hetekben bírálatok sora érte a módosított gyermekvédelmi törvény miatt, amelynek lényege, hogy a 18 év alattiak szexuális neveléséről és felvilágosításáról csak a szülő dönthet.

Mark Rutte térdre ereszkedést követelt

A gyermekek védelméről szóló törvény és a magyar kormány egyik leghangosabb kritikusa a holland miniszterelnök. Mark Rutte a múlt heti EU-csúcs első napján például egyenesen kijelentette: Magyarországnak vissza kell vonnia a törvényt, és térdre kell ereszkednie.

A holland miniszterelnök meg van győződve arról, hogy ő erkölcsileg magasabb szinten áll, mint mi magyarok. Durva támadást indítottak Magyarország ellen - erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta: a múlt heti uniós csúcson kétség kívül erős estéje volt, de, mint fogalmazott, senkinek nem maradt adósa.

„Van egy übermensch tempó. Ez egy gyarmattartó tempó. Ennek a mintapéldánya a holland miniszterelnök. Azt hiszem, hogy nem gondolják át mit lehet és mit nem lehet mondani egy másik ország népéről egy másik ország törvényeiről. Úgy viselkednek mit régen a gyarmattartók viselkedtek, akik megmondják hogy egy másik országban milyen törvények lehetnek, meg hogy kell élni meg hogy kell viselkedni” – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor azt mondta: a vita arról szól, hogy a gyerekek szexuális nevelésének ügye kire tartozik. Nyugat-Európában úgy döntöttek, NGO-k és az LMBTQ, azaz a hagyományos családmodelltől eltérő együttélési formát népszerűsítő szervezetek, hogy érzékenyítő és felvilágosító kampányokat folytathatnak az óvodákban és az iskolákban.

Európa másik fele viszont azt mondja: „nálunk másképpen van” – fogalmazott a kormányfő.

„Ha be akar menni egy szivárványos aktivista, ahogy ők mondják, érzékenyíteni a gyerekeinket, akkor először is, az államnak joga van erre igent vagy nemet mondni, leginkább nemet, mert csak megfelelően kiképzett személy foglalkozhat a gyerekekkel. Másrészt a szülőnek ahhoz van joga, hogy az állami jóváhagyás esetén is azt mondja, köszönöm kedves állam, én ezt nem kérem. Lehet hogy te ehhez hozzájárulsz, de nekem jogom van ahhoz, hogy a gyereket nem teszem ki ilyennek. Ezt az elsőbbséget, a szülőnek ezt a jogát az iskolával szemben, az állammal szemben mi elismerjük” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: más törvények kapcsán is hasonlóan támadtak bennünket. Példaként a migrációt, a bankadót és a rezsicsökkentést említette. Azt mondta: a Soros-hálózat szervezői ugyanis abban érdekeltek, hogy Magyarországot folyamatosan a lehető legnegatívabb színben tüntessék fel. Orbán Viktor ugyanakkor azt hangsúlyozta: ez a mi otthonunk, ez a mi hazánk, itt a magyarok fogják eldönteni, hogyan nevelik fel a gyermekeiket.