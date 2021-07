Megvan az 5,5 millió beoltott, szombattól eldobhatjuk a maszkot

Megosztás Tweet



Elértük az 5,5 millió beoltott embert Magyarországon – közölte Facebook oldalán a kormány. Ezzel új járványügyi szabályok lépnek életbe, szombattól megszűnik például a kötelező maszkviselés és a védettségi kártyára is kevesebb helyen lesz szükségünk.

A beoltottak száma elérte az 5,5 milliót. Szombattól nem kell maszk! – közölte a Facebook oldalán a magyar kormány.

Pénteken a beoltottak száma eléri az 5,5 milliót, ennyi beoltott ember ma délutánra, estére talán már meglesz, és akkor újabb korlátozásokat oldanak fel, például nem kell maszkot viselni – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Gulyás Gergely még a június 23-i Kormányinfón közölte, hogy 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén megszűnik a kötelező maszkhasználat. Elmondta, főszabályként a belső terekben nem kell maszkot viselni, és 5,5 millió beoltott esetén védettségi igazolvány sem kell a szállodákban, éttermekben, fürdőkben és a strandokon. Hozzátette: az egészségügy területén megmarad a maszkhasználat.

A védettségi igazolvány szükséges lesz a tömegrendezvényeken, a sportrendezvényeken, a koncerteken és az éjszakai zenés szórakozóhelyeken – ismertette.

Pénteken elérte az ország az 5,5 millió beoltottat, így szombattól a következő szabályok lépnek életbe (a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben):

5, 5 millió beoltott után:

a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a közterületeken (közterületeken már most sem kell maszk), az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg,

védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra,

megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály),

családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik,

sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken,

az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A korlátozások feloldásánál a kormány figyelembe vette a korábbi nemzeti konzultáció eredményét, a magyar emberek véleményét a lépcsőzetes újraindításról.

Az enyhítések mellett ismét felhívják a még be nem oltottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed Európában és még jelen van Magyarországon is. A betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. Mindenki számára továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló.

A címlapfotó illusztráció.