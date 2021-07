Elkezdődött a nemzeti konzultációs ívek postázása

Megosztás Tweet



Elkezdődött a nemzeti konzultáció kérdőíveinek ostázása. A kérdőíven 14 kérdés szerepel, amelyek érintik Magyarország járvány utáni megerősítését, a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot, valamint az adókat. A válaszokat augusztus 25-ig lehet visszaküldeni, méghozzá nemcsak papír alapon, hanem online formában is – közölte az M1 Híradó.



„A következő évek, évtizedek nem lesznek már ugyanolyanok, mint korábban volt az életünk, és nem is lehet ugyanúgy visszaállni a régi kerékvágásba. Szeretnénk megerősíteni Magyarországot, fontos, hogy ne csak gazdaságilag tegyük ütőképessé az országot, hanem ezen belül megerősítsük a családokat, megerősítsük a sérülékenyebb társadalmi csoportokat, a nyugdíjasokat is, illetve a munka révén is tudjunk segíteni az embereknek előre jutni” – nyilatkozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Ezen kívül a gazdasági biztonságra és a migrációra vonatkozó kérdések is szerepelnek majd a nemzeti konzultáció kérdései között.

