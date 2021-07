Csak a szerzetesek mertek sört főzni a kékfrankos fővárosában, de mára a kávézóknak is van vonzereje

Bár Sopron híres bortermelő vidék, a kékfrankos büszke „fővárosa” a német hatások révén a sörfogyasztásnak is hódolt, és komoly tradíciója is lett errefelé. A nagyüzemi gyártás 1895-ben vette itt kezdetét, és azóta is tart. Akkoriban a brünni serfőzdetulajdonosok és a városi nagykereskedők elérkezettnek látták az időt ahhoz, hogy sörből többé ne szenvedjen hiányt a környék. A gyár ma is ott áll, mint hajdanán, de területe sokszorosa lett a réginek, és sörből is több készül már.