Adóterror: ki akar negyven százalékot fizetni?

Aki nem akar negyven százalék adót fizetni, aki nem akarja, hogy elvegyék a kedvezményét, annak egyértelmű lesz a helyzet a 2022-es választás alkalmával – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Tállai András szerint Gyurcsány Ferenc nemrégiben elszólta magát, amikor elvetemültnek és ésszerűtlennek nevezte az adócsökkentést. Az államtitkár ebből arra következtet, hogy hatalomra kerülve, brutális megszorításokra készül a baloldal és valóságos adóterrort alkalmazna egyes társadalmi és gazdasági csoportok ellen – olvasható a napilap pénteki számában.

Azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke egy parlamenti felszólalásban a kormány adócsökkentéseit kritizálta, Tállai András azt mondta: általában sem könnyű megmondani, mire gondol Gyurcsány Ferenc, ezúttal pedig különösen nem az.

„De tegyünk egy próbát! Esetleg a 25 évnél fiatalabbak személyi jövedelemadó-mentessége volna szerinte hihetetlen? Ez az intézkedés 140 milliárd forintot hagy évente több mint negyedmillió fiatalnál. A szociális hozzájárulási adó újabb csökkentését tartja észszerűtlennek? Ezzel az állam arra ad pénzt a munkáltatóknak, hogy jövőre is legyen miből bért emelniük. Netán a tervbe vett szja-visszatérítésről mondja Gyurcsány, hogy elvetemült? A lépés másfél millió embernek adna vissza összességében majdnem hatszázmilliárd forintot. Azt hiszem, leginkább arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc elszólta magát” – fogalmazott az államtitkár.

Tállai András szerint arra utalnak Gyurcsány Ferenc szavai, hogy újabb megszorításra készülnek. "Kőkemény adóemelések lesznek, ha a baloldal hatalomra kerül" - mondta.

Szerinte az utóbbi években kiderült, hogy a baloldal nem gazdaságpolitikai eszközként tekint a közteherviselésre. A mostani Fidesz-KDNP-kormány azért csökkenti a különböző adókat, hogy lehetőséget teremtsen. Lehetőséget a nagyobb keresetre, a munkahelyteremtésre, a beruházásokra, vagyis arra, hogy mindenki elérhesse a jólétet, de legalábbis a jobb létet.

Kifejtette, ehhez képest a baloldal nem arra használja az adórendszert, hogy adjon, hanem arra, hogy elvegyen, hogy megbüntessen különféle társadalmi vagy vállalkozói csoportokat.

Szerinte a baloldal vissza akarja állítani a 2010 előtti többkulcsos személyi jövedelemadózást. Amikor legutóbb Gyurcsányék voltak hatalmon, a felső kulcs negyven százalék körüli elvonást jelentett. Ennek akkor az lett a vége, hogy a brutális elvonás miatt sok helyen egyszerűen elmaradt a béremelés. Nem volt értelme. A baloldal most ezt akarja visszahozni – mondta Tállai András.

Másik példaként hozta fel, hogy azt mondják, fizessenek nagyobb adót a közepes és a nagyobb cégek. Korábban, a Gyurcsány-kormány idején is volt ilyen. Alig jöttek Magyarországra befektetők, alig volt munkahelyteremtés, és ebben vaskos szerepe volt a magas adónak. Ezt is vissza akarják hozni. De elvennék a családok kedvezményét is. Értelme, indoka ennek az ötletnek sincs - közölte.

Azzal kapcsolatban, hogy nemrégiben Karácsony Gergely Tiborcz-adót és Mészáros-adót is emlegetett, Tállai András úgy válaszolt: ez nem Karácsony programja. Eddigi politikai pályája alapján Karácsony Gergely nem egyéb, mint kesztyűbáb: akinek kell, felveszi, akinek nem kell, eldobja. Ezek a mondatok sem az ő mondatai, ezek Gyurcsány mondatai, ez Gyurcsány politikája. Ez a politika pedig nem arról szól, hogy mindenki kapjon, hanem arról, hogy kitől mit lehet elvenni - fejtette ki.