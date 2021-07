Megosztás Tweet



Viharral érkezett a hidegfront az országba, sok helyen hatalmas károkat okozva. Kőszegen egy régi hotel villámcsapás miatt gyulladt ki. Kunfehértón egy házat rongált meg egy leszakadt ág. Pécsre óránkénti 100 kilométeres erőséggel érkezett a szél, több fát kidöntött és vezetékek is megsérültek. Baján is folyamatosak a kárelhírtási munkák.



Elszenesedett gerendák és beszakadt tetőszerkezet maradt a kőszegi hoteltűz után. 1500 négyzetméternyi terület kapott egy villámcsapás után lángra, így az oltási munkálatokkal még csütörtök délelőtt sem végeztek a tűzoltók – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta, hogy az izzó parázsról kellett a részeket eloltani a kollégáinak, valamint azokat az életveszélyes tetőszerkezeteket kellett elbontaniuk, amelyek esetlegesen a későbbiekben életveszélyt jelentenének.

Szerda éjjel csaphatott a villám az épület tetőszerkezetébe, amely egyik percről a másikra meggyulladt. A tűz pedig olyan gyorsan terjedt, hogy mire kiértek a tűzoltók a helyszínre, addigra már a használaton kívüli hotel teljes felső szintje és a tetőszerkezete is hatalmas lángokkal égett.

Az alig pár kilométerrel arrébb fekvő Nemescsón heves villámlásokkal egy óráig tartó jégeső is társult.

Baranya megyére is lecsapott az ítéletidő. A heves esőzést nagy erejű szél kísérte. A hirtelen jött vihar hamar elvonult. Negyedóra alatt azonban annyi eső zúdult a városra, hogy a vízelvezető árkok is megteltek.

A katasztrófavédelem munkatársai, ahogy tudtak, nekiláttak a munkának. A sok eső miatt felázott talaj és a nagy erejű, óránkénti 100 kilométeres erősségű szél adott munkát bőven: több fa is kidőlt, amelyek vezetékeket is leszakítottak.

Bács-Kiskun megyét sem kímélte a viharos időjárás. Egy kunfehértói házban letört faág okozott károkat, és csak a szerencsén múlt, hogy nem sérült meg senki. A vihar mindent letarolt, ami az útjába került.

A sötétben is megállás nélkül dolgoztak a szakemberek. Baja és környékén is hatalmas pusztítást végzett a vihar hajnalban. Volt olyan városrész is, ahol a villanypóznát törte ketté a nagy erejű szél. Bár az áramszolgáltatást helyreállították a szakemberek, de sok helyen még mindig megbontott tetőket és lesodort, porrá tört cserepeket lehet látni. A szakemberek pedig folyamatosan dolgoztak csütörtökön is. Csak erről a környékről több mint száz bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

A címlapfotó illusztráció.