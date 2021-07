Megpróbáltatások után itt az első jel, hogy újraindulhat a gasztroélet

Megosztás Tweet



A tavaly februári Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát már beárnyékolták az olaszországi történések és lezárások, majd néhány héttel később Magyarországon is elkezdődtek a szigorítások. Az azóta eltelt bő egy év bizonytalansággal, megpróbáltatásokkal terhelt időszak volt a gasztronómia szereplői számára. Több étterem a járvány kitörése óta zárva maradt, novemberben pedig egy időre minden étteremnek le kellett állnia. Most végre úgy tűnik, lassan helyreállnak a mindennapok. Az elmúlt év tapasztalatairól Herczeg Zoltánt, a Dining Guide felelős kiadóját kérdeztük.

– Sokáig voltak zárva az éttermek az elmúlt évben. Hogyan tudtak tesztelni, és mikor?

– A 2021-es évre vonatkozó Audi-Dining Guide Top 100 Étteremkalauz összeállításához a tesztelés 2020 nyarán kezdődött, a tesztidőszak hagyományosan a következő év, azaz 2021 januárjának végéig tartott volna. A novemberi étterem-leállás természetesen félbeszakította az egységek látogatását. A vendéglátóhelyek újranyitását követően, május közepétől folytattuk az éttermek tesztelését, illetve a tavalyi évben meglátogatott helyek egy részét is újra ellenőriztük.

– Mindig van nemzetközi zsűritag, Fausto Arrighi pedig már régóta segíti a munkát. Idén hogyan alakult a tesztelők összetétele?

– A korábban 36 éven át a Michelin Guide-nak dolgozó Fausto Arrighi öt éve a Dining Guide étteremtesztelési feladatainak vezető tanácsadója. A Top 100-as lista tesztelői az idei évben is hazai szakemberek, az elmúlt években is csak a Top 10-es összeállításában segítettek külföldi szakértők. Idén a Top 10 összeállítását mi készítjük elő, az utolsó simításokat, a végső rangsor felállítását viszont Fausto Arrighi segítségével végezzük.

Fausto Arrighi és Herczeg Zoltán

– Van olyan, korábban Top 10-es hely, amely zárva van a járvány kitörése óta. Az ilyen helyeket hogyan tudják értékelni, megjelentetni a kalauzban?

– Nem is kevés az ilyen hely, és a Top 10 mellett a Top 100-ban, illetve az ajánlott éttermi kategóriákban is akad erre példa. Természetesen csak azokat az éttermeket tudjuk értékelni, amelyek nyitva vannak, hiszen a vendégek is csak ezeket tudják látogatni. Azokat az éttermeket, amelyek az idei évben zárva maradtak, úgy jelenítjük meg a kiadványban, hogy feltüntetjük a nyitásuk várható dátumát, de hogy milyen változások, szolgáltatások jellemzik azokat, arról nem tudunk nyilatkozni.

– Mi lehet a következő néhány év legnagyobb változása, ami az elmúlt időszaknak köszönhető?

– Ezt nehéz megjósolni, ilyen valószínűtlen helyzettel idáig nem találkoztunk, így nem lehet rá megoldásunk sem. Egyelőre az látszik, hogy a 2020-at megelőző évek éttermivendég-létszámától még nagyon messze vagyunk. Ameddig a külföldi vendégek vissza nem térnek, addig csak a hazai vendégekre lehet támaszkodnunk, és ebben mi, magyarok nem vagyunk erősek. Korlátozottak az anyagi lehetőségeink, és a szocializációnk sem erős az étteremlátogatások területén, és nem is látom, hogy ez rövid távon miképpen tud megváltozni.

– Vannak-e a gasztronómiában, vendéglátásban tendenciák, trendek, amelyeket érzékeltek a tesztek során?

Alapjában elmondható, hogy egy-két bátor kivételtől eltekintve az egyszerűsítés és a kivárás érezhető. Az általános tendenciák többségében a hazai vendégek „elképzelt” igényeit célozzák meg, amelyeket az átlagosabb, közérthetőbb kínálat jellemez.

– A Michelin Guide megengedőbb volt az utóbbi időszakban, és több csillagot is kiosztottak a járványhelyzet ellenére. Mit gondol erről? Változtattak a pontozási rendszeren?

– Nem mondanám, hogy a Michelin megengedőbb, inkább az mondható el, hogy az új éttermek vizsgálata és – pozitív eredmény esetén – ajánlása gyorsabban történik meg, az idén mi is ezt a metódust követjük. A legfontosabb szempont továbbra is az, hogy olvasóink számára lehetőség szerint megbízható információt, útmutatást tudjunk nyújtani. Természetesen a jelen helyzetben még fokozottabb odafigyeléssel teszteltük az éttermeket, a kiadványunk elsődleges feladata a minőségi szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyek ajánlása. Az étteremkalauz Top 100-as, Top 10-es listája nem lehet „engedékenység” következménye, hiszen akkor a fogyasztók nem kapnának korrekt tájékoztatást.

– Nem csak éttermeket tartalmaz a kalauz. Van-e változás a street food, illetve a cukrászdák terén az elmúlt időszakban?

– A pandémia egyik legnagyobb vesztese az éttermi vendéglátás. A street food könnyebb helyzetben volt a kiszállítás kapcsán, hiszen a comfort food műfajhoz közel áll a házhoz szállítás. Ami a cukrászdákat illeti, ott sok esetben tapasztalható volt jelentős forgalomnövekedés is, hiszen ennek a műfajnak jellegzetessége az otthon fogyasztás.

– A tavalyi nyarat a vidék vitte, Budapest elszenvedte. Van ezzel kapcsolatban pozitív változás?

– Ez egy érdekes megállapítás, amelynek pont fordított a valósága. Az ország azon területein, ahol nincs erős turisztikai attrakció, nem működik a vidéki vendéglátás. Ennek megértéséhez egy érzékletes példa, hogy ma az olasz vidék gasztronómiai szolgáltatása, az éttermek látogatottsága szárnyal, mert az olasz egy hétköznapokon is étterembe járó nemzet. Ugyanez rólunk sajnos nem mondható el, nálunk ilyen értelemben nincs fejlett vidéki gasztronómia, a vidéki emberek többsége csak alkalmi étterembejáró, esküvők, ballagások, születésnapok alkalmával megy étterembe. A magyar vidéki vendéglátást jellemzően a kiránduló és üdülő budapesti vendégek működtetik. Természetesen a Balaton az országos értelemben is értelmezhető üdülőhely, de ott is elsősorban a fővárosi vendégek a meghatározók – elég csak az M7-es autópálya pénteki, szombati, a Balaton irányába történő forgalmára gondolnunk. Ennek következménye látható a fővárosi vendéglátóhelyek nyári forgalmán, amikor is a budapesti vendégek elhagyják a várost, és az ő hiányukat nem pótolja senki.

– El lehet hozni a vidéki vendéget Budapestre vagy a fővárosi helyzetet az újra útra kelő külföldiek fogják majd „helyrehozni”?

– A vidéki vendégek Budapestre „csábítása” nem csak jó szlogenek kérdése, ez nem így működik. Nyilván nincs más lehetőség, el kell kezdeni, dolgozni kell rajta, de rövid távon ezen a területen nem lesz látványos változás. Nagyon sok pozitív folyamat együttállásának kell megtörténnie, hiszen nagyon messziről indulunk, a főváros hazai vendégéjszakáinak száma 2019-ben 6 százalékon mozgott. Ez a legrosszabb arányszám Európában. Róma például körülbelül 30 százalékon teljesít az olasz vendégéjszakák számában. Ezzel a helyzettel már évtizedekkel ezelőtt kellett volna foglalkoznunk. Az az érzésem, hogy a budapesti vendéglátóhelyek helyzete előbb fog megoldódni az ide újra megérkező külföldi turistáknak köszönhetően. Jósok nem vagyunk, ezért nem tudjuk, hogy ez mikor történik meg, így csak reménykedni tudunk.

– Van olyan terület, ami fejlődött mióta a legutóbbi kalauz megjelent?

– Hogyan is lehetne fejlődésről beszélnünk? Az elmúlt időszak a gasztronómia „lebénulásáról” szólt, most az értékeink újraépítése következik.

A címlapfotón: Herczeg Zoltán