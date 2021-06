Viharok söpörtek végig Európán

Hatalmas viharok csaptak le több helyen is Európában. Németországban jégeső és erős szél pusztított, ami tetőket rongált meg. Stuttgartban még az operaház is megsérült: több ezer liternyi csapadék öntötte el az épületet. Közben Moszkvát sem kímélte az időjárás, ott a rekkenő hőségnek vetett véget a zivatar. A sok eső ott is fennakadásokat okozott, a hétvégéig pedig maradnak a viharok – hangzott el az M1 Híradójában.