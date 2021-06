Újpesti Fidesz: Hozzák nyilvánosságra a szakrendelések várólistáinak az adatait!

Megosztás Tweet



Az egyes szakrendelések várólistáira vonatkozó kimutatásoknak, az ellátásokra várakozók számának, a szakrendelésekre várható várakozási napok számának nyilvánosságra hozatalát követeli Nagy István, a IV. kerületi Fidesz-frakció vezetője az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, Ungár Klárától – közölték kedden a párt helyi szervezetének honlapján.

Nagy István úgy fogalmazott, hogy Kanász-Nagy Máté alpolgármester (LMP) és Déri Tibor (Momentum) 2019 nyarán közös szórólapon azzal „az üres ígérettel kampányolt”, hogy „két szavazat a várólisták felszámolásáért!”.

„Vajon sikerült-e a várólisták felszámolása vagy nem, és igaza van a szakrendelések hosszú várakozási idejére panaszkodó, ellátásra szoruló újpesti betegeknek?” – tette fel a kérdést.

Nagy István - aki korábban a kerület alpolgármestere volt - levelében azt írta: az Ungár Klárát "ügyvezetői székbe helyező városvezetők (...) a 2019-es kampányban "aljas politikai szándékkal" támadták a szakrendelő dolgozóinak munkáját.

Felidézte: 2019 nyár elején Déri Tibor névtelenül telefonált a szakrendelőbe, amiről videót készített „provokációs céllal, mert ellátásra nem volt szüksége". Miután a válaszból kiderült, hogy „hosszú a várakozási idő erre a rendelésre, a videóban mindent megígért megválasztása esetére”.

Nagy István hülyeségnek és hazugságnak nevezte, hogy Déri Tibor egy kórház működtetését is megígérte az újpestieknek, „ami egyrészt nem önkormányzati feladat, másrészt tizennégymillió forintot fizetett ki az újpestieknek egy olyan szakértői anyagért, ami be is bizonyította, hogy megvalósíthatatlan az ígérete".

Újpest baloldali városvezetésének és a szakrendelő vezetésének előnyös volt „a másoknak tragikus" koronavírusjárvány-vészhelyzet – fogalmazott a fideszes politikus, azzal indokolva ezt, hogy „jótékonyan elfedte a polgármester és az alpolgármesterek tehetetlenségét, felkészületlenségét".

Nagy István azt írta: egyre többen panaszkodnak a közösségi médiában, levelet írnak vagy telefonálnak nekik, és a jelzések alapján úgy tűnik, hogy „az alapellátásból beutalt betegeknek hosszú várólistákkal kell szembesülniük".