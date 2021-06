Újabb hazugságspirál a baloldalon? A DK-s jelölt cáfolta Kunhalmi szavait

Megosztás Tweet



Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke hétfő este a DK-ból az MSZP-be átlépő jelöltekről beszélt, az állítását az egyik érintett máris cáfolta.

Kunhalmi Ágnes az ATV-n beszélt arról, hogy nem csak az MSZP-t hagyják ott sorra politikusai, hanem a DK-ból is lépnek át jelöltek az MSZP-be.

Az MSZP társelnöke két nevet is említett, egyikük máris cáfolta a szocialista politikus állításait. Bulitka András, a DK Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as számú választókerületének jelöltje közleményben reagált Kunhalmi állításaira: „Nem tudom, mire gondolhatott a társelnök asszony, amikor ezt nyilatkozta, mert én továbbra is a DK jelöltjeként indulok az előválasztáson. Nagyon meglepődtem azon, hogy átigazolnék az MSZP-be, ilyesmi soha meg sem fordult a fejemben.”

Kunhalmi Ágnes ugyanebben az interjúban élesen bírálta Gyurcsány Ferenc kormányzását, és felrótta azt is, hogy a volt kormányfő kettészakította pártját.

„Majdnem beledöglött a hazai baloldal és az MSZP, hogy a legutóbbi válságban, 2008-ban és 2009-ben megszorító intézkedéseket kellett véghez vinni. Szinte szétverte az MSZP-nek azt a szavazóbázisát, aztán az MSZP-t még ketté is szakították, és ketté is szakadt, és most egy mérhetetlen versenyképtelenség van az egységes jobboldallal szemben” – fogalmazott az MSZP társelnöke, utalva Gyurcsány Ferenc kormányzására.