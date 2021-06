Hiánypótló weboldal segít eligazodni az informatikai szakmák között

Megosztás Tweet



A munkaerőpiaci trendeket nézve már sokak számára feltűnhetett, hogy az informatikai szektor évek óta küzd komoly munkaerőhiánnyal. Hazánkban is ez a helyzet, globálisan pedig több millió szakember hiányzik ebből a szegmensből, miközben egyre több olyan termék és szolgáltatás jelenik meg, amelyek mind komoly IT-hátteret igényelnek.

Ezekre a tendenciákra figyelt fel Pulay Gellért, az IThon.info információs portál ügyvezetője, ahol a cégben felhalmozott több, mint másfél évtizedes informatikai iparági tapasztalatot, hazai és globális piaci felmérések eredményeit összesítve arra jutottak, hogy szükség lenne egy olyan, ingyenes ismeretterjesztő weboldalra, amely segítséget nyújt azoknak, akik az IT világában képzelik el a jövőjüket, de egyelőre még nem tudják, hogy pontosan milyen területtel foglalkoznának.

„Alapvető probléma, hogy míg az elmúlt években sokat cikkeztek a fejlesztőhiányról, jellemzően csak a fizetésekre fókuszáltak, nem pedig azokra a képességekre, készségekre, amelyek iránt valódi igény mutatkozik” – mondta Pulay Gellért.

„Emiatt sok az érdeklődő ezen a területen, de sok a csalódás is. Mi szeretnénk bemutatni, hogy ma már nem csak egy-egy, nagyon fókuszban lévő állásról van értelme beszélni, hanem rendkívül sokszínű és különböző hátteret igénylő lehetőségekről van szó. Az IT munkakörök száma a technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan nő, másrészről viszont az is egyre inkább meghatározó tendencia, hogy korábban már meglévő munkakörökbe épül be az IT ismeretekre való igény, ezáltal vegyes pozíciók alakulnak ki. Így jött létre az ITmap weboldal, amely 2021.június 16-án indult, és amelynek célja, hogy támogatást nyújtson nem csak azok számára, akik az IT területén képzelik el jövőjüket, de azok számára is, akiknek hiányoznak a szükséges információk ahhoz, hogy egyáltalán ebben a pályában gondolkodjanak. A cégvezető rámutatott, hogy az ITmap nem csak a pályakezdők, hanem azok számára is segítséget nyújthat, akik már a felsőoktatásban tanulnak, vagy akiknek már megvan az informatikai tudásuk, de jelenlegi munkahelyükön úgy érzik, jobban is tudnák kamatoztatni az ismereteiket egy számukra megfelelőbb munkakörben”

A hazai piacon egyedülálló, de a globális munkaerőpiacot nézve is hiánypótló ITmap a közvetlenül az informatika világához tartozó állások mellett az IT-hoz kötődő társterületek munkaköreire is kiterjed, hiszen napjainkban már egyre nagyobb az igény az informatikában jártas, más kompetenciákkal – HR, pénzügy, jog, stb. – rendelkező szakemberek iránt is.

Az oldal készítői kilenc fő területet és nyolcvannál is több pozíciót definiáltak, a látogatók pedig a HR szakmában bevett gyakorlatként különféle kompetencia, képesség- és személyiségtesztek segítségével állapíthatják meg, hogy milyen terület vagy milyen munkakör illeszkedik legjobban a szakmai hátterükhöz. Ezen kívül egy ingyenes, általános erősségeket és fejlesztendő területeket meghatározó kérdőív is segítségükre lehet.

A tesztek és állások mellett pedig az ITmap partnereinek, elismert IT vállalatoknak a kollégái számolnak be tapasztalataikról és karrierútjukról, hitelesített, közérthetőségre törekvő cikkek és videók segítségével.

„Egy bölcs mondás szerint, aki szereti a munkáját, annak nincs szüksége hobbira” – tette hozzá Pulay Gellért. „Nekünk is az a célunk, hogy az ITmap látogatói találják meg az örömöt a munkájukban, mindezt olyan, időtálló, „jövőálló” területeken, amely találkozik a szakértelmükkel”.

Az ITmap itt érhető el.