Valóban stabilizálódott Afganisztán, vagy csak a kuktáról került le a fedő?

Ha nem sikerül stabilizálni Afganisztánt, ott újra súlyossá válik a terror-fenyegetettség és újra tömeges migrációs hullámok fognak megindulni – jelentette ki Szijjártó Péter az afganisztáni kivonulásról rendezett budapesti konferencián. A miniszter hozzátette: ehhez hozzájárul Brüsszel migrációpárti politikája is. Ahelyett ugyanis, hogy a migráció visszaszorításán dolgoznának, afrikai és karibi országokkal készülnek migrációs megállapodást kötni, de újra előkerült a betelepítési kvóta is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.



Afganisztán stabilitása az egész térség stabilitásában is meghatározó, mindez pedig az Európát, Magyarországot is érintő migrációs kihívás tekintetében is kulcsfontosságú.

Magyarországon a múlt év azonos időszakában 13 396, míg idén mostanáig 44 186 határsértőt fogtak el. Ugyanezen időszakban tavaly 150 embercsempész ellen indult büntetőeljárás, az idei szám már 400. 2019-ben 243,

2020-ban 318, idén mostanáig már 465 afgánt fogtak el a magyar határon.

Már most jelentősen nőtt az afgánok migrációs aktivitása.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a szakmai politológusi és politikai vezetői rétegét rendkívül foglalkoztatja Európa-szerte, az hogy az afgán helyzet küszöbön álló ismételt jelentős változása miatt, a terrorfenyegetettség és a tömeges illegális migráció milyen veszélyeket hordoz magában.

Az lenne a legfontosabb, hogy biztonságpolitikai garanciákat alakítsanak ki a csapatok távozásáig és azt követően is, ezáltal megelőzve azokat a szituációkat, amelyek 20 évvel ezelőtt az amerikai csapatok odaérkezését okozták. Ezért is lenne fontos, hogy az unió is foglalkozzon ezzel a kérdéssel – hívta fel a figyelmet.

Hosszú ideje érkeznek illegális migránsok Iránba. Az első jelentős afgán menekülthullám akkor érte el a balkáni útvonalat,

amikor Irán a gazdasági helyzetének a nehézségei miatt el kezdte hazaküldeni azokat az afgánokat, akik többé-kevésbé jó körülmények között telepedtek le.

Miután megérkeztek Afganisztánba vagyon és kapcsolatok nélkül, a hazaérkezés után azonnal visszaindultak Iránon keresztül Európa felé.

Jelenleg Irán – a küszöbön álló választások miatt –, de intenzíven őrzi a határát, ugyanúgy, ahogy Törökország is – mutatott rá. Enélkül a balkáni útvonalat elérheti egy több tíz. vagy több százezres migrációs hullám is.

Elsősorban azok menekülnének el, ha a biztonságpolitikai garanciák sikertelenek, akik üldöztetéstől tartanak. Példaként említette a jelenlegi kormányhadsereg, a rendőrség tagjait. Akik együttműködtek a NATO csapatokkal elindulhatnak és a fiatalok is.

A balkáni útvonalon meg kell állítani az érkezőket. Ezért segítenek magyar rendőrök is Észak-Macedóniában és Szerbiában. A járvány harmadik hullámának lecsengésénél anakronisztikus arra hivatkozni, hogy azért van szükség migrációra, mert nincs elég munkaerő.

Európa biztonsága, életszínvonala a legfontosabb,

ezért is Magyarország nem támogatja az illegális migrációt és a kvótákat.

Így nyilvánvalóan ütközések vannak azokkal az országokkal, akik ellenkező véleményen vannak – mondta.

Nem véletlen, hogy a nemzeti konzultáció egyik fontos kérdésköre a migráció. Az adatok szerint a balkáni útvonalon lévők Magyarországon keresztül szeretnének nyugatra jutni. Szükség van a határvédelemre.

