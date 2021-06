Két szívleállás és közel száz nap lélegeztetőgép után, a csodával határos módon épült fel a koronavírusból Bányai Gábor

Megosztás Tweet



Elbúcsúzott a családjától, közel száz napig volt lélegeztetőgépen és kétszer is átlépett abba a világba, ahonnan szinte sosincs visszaút, de mégis visszatért. Már a balatonfüredi rehabilitációs kórházban lábadozik Bányai Gábor, kiskunhalasi országgyűlési képviselő. A fideszes politikus tél végén került kórházba a koronavírus miatt. Az ötgyermekes édesapát a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában kérdezték.

Bányai Gábor elmondta: Többszörös túlélőként jól érzi magát, de kemény fizioterápiás kezelést kap, mert a betegség alatt a szervezete felemésztette izmai 80 százalékát, mintegy 25 kilót fogyott. Már elkezdett járni, de csak mint egy „birodalmi lépegető”.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes adás itt hallgatható vissza. A teljes adás itt hallgatható vissza.

A pozitív teszt után már érezte, hogy baj van, elbúcsúzott barátaitól és családjától, majd a következő, lélegeztetőgépen töltött több, mint kilencven napról semmilyen emléke nincs. Az eltelt idő szinte egy percnek tűnt, nagyon sokan küzdöttek az életéért.

Két szívleállása is volt, első alkalommal magától újraindult, de a második esetben már beavatkozásra volt szükség. A bénultságot nagyon nehezen viselte, kezét-lábát nem bírta mozdítani.

A képviselő arról is beszélt, hogy az állapota azután kezdett javulni, miután egy érdekes beszélgetése volt valakivel „odaát” és arra jutott, hogy neki itt a helye, vigyáznia kell a családjára.

Az orvosok is csodálkoznak a gyógyulásán, már önállóan lélegzik, nincs légszomja. Most nagyon kemény edzései vannak, vissza kell nyernie az erejét, de családja és gyermekei is támogatják, egyik fia „terminátorként” jellemezte a képviselőt.

Bányai Gábort meghatotta az a támogatás, amit kapott, a rengeteg üzenet és jókívánság. Azon is meglepődött, hogy Orbán Viktor is felhívta, eleinte nem is akarta elhinni.

Az élet mindennél fontosabb és sokkal jobban becsüli, szebbnek látja, mióta átesett ezen a betegségen.

„Nem éri meg tönkremenni az életünknek, hogy szerezzünk egy jobb lakást, jobb autót, elhagyni a családunkat, mert nem bírjuk a feszültséget és nem vagyunk együtt. Teljesen másképp látok mindent. Az élet többet ér egy bankkártyánál”

– zárta a beszélgetést Bányai Gábor.