Melléfogtak Karácsonyék – A lezárás idejére ajánlott kerülő utat is lezárta a BKK

A rakpart Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszának lezárása óta jelentősek a torlódások Budapesten. Azok sincsenek egyszerű helyzetben, akik kerülni szeretnének, ugyanis amióta a Lánchidat és környékét is teljesen lezárták, azóta a kerülő utakon is dugók alakultak ki. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az ajánlott kerülő utakra is mostanra időzítettek felújításokat, így teljes a káosz. A Közlekedő Tömeg nevű Facebook-csoport Karácsonyék újabb melléfogására hívta fel a figyelmet.