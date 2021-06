Kánikulából vihar és jégeső – alig pár óra alatt hatalmasat zuhant a hőmérséklet

Mozgalmas az időjárás Magyarországon is: tikkasztó hőség, jégeső, erős szél, sőt még egy kisebb tornádó is volt pénteken. Az ország nagy részében most is riasztás van érvényben zivatar és felhőszakadás miatt, de szombat reggelre megnyugszik a levegő. A szélsőséges idő ugyanakkor megviseli az arra érzékenyeket, az idős, szívbeteg emberekre nagyon kell most figyelni – hangzott el az M1 Híradójában.