Gyurcsány polgármestere továbbra is elüldözné az iskolásokat

Niedermüller Péter, a VII. kerület Gyurcsány-párti polgármestere továbbra sem mondott le arról, hogy száműzzek a kerületből a Molnár Antal Zeneiskolát.

Év elején robbant ki a botrány a Molnár Antal Zeneiskola kapcsán, mert a DK-s vezetésű önkormányzat nem akarta az iskolának adni a korábban nekik ígért felújított épületet. Niedermüller a zeneiskolások helyett inkább a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében botrányt okozók által alapított freeSZFE Egyesületet látta volna szívesen.

Niedermüller, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy az ír-magyar meccsen szerinte Budapesten jobb volt írnek lenni, mert a magyar csapat nem térdelt le a pályán. A gyurcsányista polgármesternek nem ez volt az egyetlen felháborító húzása, ő volt az is, aki rémisztő képződményeknek nevezte a fehér, heteroszexuális, keresztény embereket.

A Zeneiskolát érintő botrány idején Niedermüller a 100 tagú cigányzenekart is elűzte a VII. kerületből. A Damjanich utcai épületet a korábbi fideszes vezetés kifejezetten a Zeneiskola számára újította fel, majd az előállt botrány miatt a baloldali vezetés visszatáncolt, mondván pályázatot írnak ki az épület hasznosítására.

Niedermüller szerint a korábbi kerületvezetés megállapodása az iskolával értelmezhetetlen, a pályázatra pedig szerinte nem jelentkeztek.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Bajkai István kormánypárti politikus azt írta, megdöbbenve értesültek a hírről, hogy a baloldali városvezetés másodszor is utcára próbálja tenni a Molnár Antal Zeneiskolát.

„Úgy látszik, az erzsébetvárosi baloldal semmit sem tanult a télen történtekből, és ahelyett, hogy megoldaná a zeneiskola problémáját és végre birtokba adná számára a Damjanich utca 4. szám alatti épületet, újabb és újabb problémákat gördít a gyerekek beköltözése elé” – írta a politikus.

Hozzátette: majdnem két évvel azután, hogy a baloldal átvette az önkormányzat vezetését, „még mindig nem képes arra, hogy az erzsébetvárosi gyerekeket elhelyezze abba az épületbe, amelyet még az előző, fideszes városvezetés újított fel a Molnár Antal Zeneiskola számára”. Ehelyett újabb hazugságokra és mondvacsinált indokokra hivatkozva, ismét meg akarja tagadni a zeneiskola diákjaitól, hogy ott kezdjék meg az új tanévet – jegyezte meg.

Bajkai István hozzátette: Erzsébetváros vezetésének „valószínűleg szándékában sem állhatott odaadni az iskolát a gyermekeknek, a pályázattal csupán annyi céljuk volt, hogy egy újabbat rúghassanak az iskola diákjaiba, tanáraiba és a szülőkbe, mert azok keresztül húzták a számításaikat és nem sikerült odaadni az épületet a saját haveri körüknek”.

„Jól látható, hogy a baloldalnak csak akkor számít az oktatás, amikor a saját barátaik iskolájáról, vagy intézményéről van szó, minden egyéb esetben örömmel gázolnak át bárkin és bármin”

– írta.

Tudatta azt is, felszólítják Erzsébetváros polgármesterét, hogy „azonnal fejezze be az épület átjátszását az újabb baloldali baráti köreiknek és végre rendezze a Molnár Antal Zeneiskola ügyét, adja oda az iskolát azoknak a gyerekeknek, akiknek az előző városvezetés felújította”. Felszólítják a polgármestert arra is, hogy „fejezze be végre azt az oktatás- és kultúraellenes politikáját, amelyet az elmúlt másfél évben folytatott és végre kezdjen el az erzsébetvárosi gyermekek és szülők érdekében dolgozni”.