Megosztás Tweet



Felfalja az MSZP-t a DK – ezzel a címmel írt elemzést a XXI. Század Intézet. A dokumentum bemutatja az elmúlt évek átrendeződéseit a baloldalon, hogy hogyan is vette át a vezető szerepet Gyurcsány Ferenc pártja. Nemrég egyébként két politikusát is elvesztette az MSZP, köztük korábbi elnökét is – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.



A XXI. Század Intézet legújabb elemzése bemutatja azt a történelmi átrendeződést, amelynek során Gyurcsány Ferenc pártja átvette az MSZP vezető helyét a baloldalon, továbbá azokat az okokat vizsgálja, amelyek oda vezettek, hogy számtalan meghatározó szocialista politikus és az MSZP-árvák mellett a párt egykori elnöke is a Demokratikus Koalícióban látja jövőbeni karrierjének lehetőségét.

Az MSZP-n belül egy szervezeti válság van, ez okoz ilyen szappanopera-szerű történéseket. A párt egykori első embere vitában van az elnökséggel, mindezt egy olyan megállapodás kapcsán, ami a választók számára érdektelen és nem mellesleg átláthatatlan – mondta Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet kutatója M1 Ma este című műsorában.

Míg a Magyar Szocialista Párt tíz év leforgása alatt elvesztette szavazótáborának felét,

magyar és uniós parlamenti jelenléte történelmi mélypontra zuhant, addig a Demokratikus Koalíció az ellenzék, sőt az egész baloldal vezető erejévé vált – mutatott rá az elemző a tanulmányában.

Nagy Ervin szerint egy előválasztási kampányban van most az ellenzék, és azt látjuk, hogy bizonyos körzetekben szövetségeket kötnek, nem is igazán akarnak versenyezni, hanem forgatókönyv szerint leosztják a különböző pozíciókat, ilyesmi történhetett a szocialista Molnár Gyula körzetében is.

Az önkormányzati választás után is két szocialista polgármester igazolt át a Demokratikus Koalícióba (DK), és azt lehet látni, hogy a DK mindig nyer az ilyen esetekkel. Már az európai parlamenti választáson is látszott a baloldali átrendeződés, hiszen korábban az MSZP-nek négy EP-képviselője volt, míg ma már csak egy. Az MSZP minden olyan előnyét, amelyet a rendszerváltoztatás után ilyen-olyan eszközökkel megszerzett, azt most elveszíti.

Az előválasztásokig folytatódni fog az átlépési hullám, az MSZP-árvák a Demokratikus Koalícióban fogják keresni az egzisztenciális túlélés lehetőségét. A baloldalon tehát minden a Gyurcsány-terv szerint halad.

Gyurcsány Ferenc célja ma már az, hogy függetlenül az esetleges kormányváltástól, a Demokratikus Koalíciónak legyen a legnagyobb frakciója a következő parlamenti ciklusban.

A DK megerősödött, a baloldal vezetőjévé vált, míg az MSZP támogatottsága a parlamenti küszöb környékén van. A Gyurcsány-párt nem a bizonytalanok miatt erősödött meg, hanem azért, mert a baloldali szavazók jó részét megszerezte magának – mondta Nagy Ervin.

Hozzátette: a baloldalon jelenleg két nagy párt van, a DK és a Jobbik. Érdekesség, hogy pont az a két párt, amelyek között talán a legnagyobb szakadék húzódott, de ezek eltűntek, nincs már jobboldal és baloldal az ellenzéken belül, csak globalisták.