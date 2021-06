Kásler: A magyar és a horvát kormány is nagy hangsúlyt fektet a nemzeti kisebbségekre

Megosztás Tweet



A magyar és a horvát kormány nagy súlyt helyez arra, hogy az országukban élő nemzetiségek ki tudják teljesíteni a lehetőségieket az oktatás területén is – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere csütörtökön Zágrábban, Radovan Fuchs horvát oktatási és tudományügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság Tudományos és Oktatási Minisztériuma tárcaközi megállapodást írt alá az oktatás és tudomány területén a 2021-2025-ös időszakra.

Kásler Miklós kiemelte: az egyre szélesebb alapokra támaszkodó horvát–magyar kapcsolatépítésnek egy nagyon fontos állomása volt a két tárca közti együttműködés aláírása, amely kiterjed az intézményekre, a diákokra és a tanárokra is.

Szavai szerint nagyon szép és emlékezetes mozzanatokon vannak eddig is túl. Horvátország is bővítette az ott élő magyar diákok köznevelési és közoktatási lehetőségeit, és Magyarország is így tesz a horvát nemzetiség esetében – mondta.

Úgy vélte: nagyon lényeges dolog, hogy a két ország az egymásrautaltságát és a hagyományainak az ápolását lényegesnek tartja, jelképes gesztusokban is. Ilyen volt a tavaly év végi horvátországi földrengés utáni magyar segítség – mutatott rá.

A magyar kormány támogatja Sziszek-Monoszló (Sisacko–moslavacka) megyében egy általános iskola és egy templom újjáépítését, amely megsérült, illetve gyakorlatilag elpusztult a földrengés során - húzta alá. Ugyanígy jár el az oktatás területén is, ahol három és félszeresére emelte a támogatásokat 2010 után – tette hozzá.

A tárcavezető szerint a dolgoknak a pénzügyi, gazdasági és materiális része mindig nagyon lényeges, mert megteremti a lehetőséget arra, hogy a működésnek a költségei, illetve a struktúrája létezzen.

Ugyanakkor - mint mondta - a tartalmat ő lényegesen többnek gondolja. „Ez az a 800 éves hagyomány, amikor a két ország békében, minden veszély ellenében, legyen az keleti vagy nyugati, egymást támogatta, és egymás túlélését lehetővé tette” – fogalmazott, nyomatékosítva, hogy ez volt az együttműködési megállapodás aláírásának leglényegesebb mozzanata.

Fuchs elmondta: az a mód, ahogy a két ország bánik nemzeti kisebbségeivel, azok a jogok, amelyek a magyarországi horvátokat és a horvátországi magyarokat megilletik, és ahogyan a két kormány megoldotta a kisebbségek kérdését, példaértékű lehet más országok számára is az Európai Unión belül.

A horvát miniszter megragadta az alkalmat, hogy – mint mondta – még egyszer megköszönje a magyar kormánynak azt a segítséget, amellyel hozzájárult a földrengés károsultjainak megsegítéséhez.