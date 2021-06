Gulyás Gergely: Karácsonynak a dugók miatt kellene klímavészhelyzetet hirdetni

Megosztás Tweet



Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón beszélt a hajmeresztő budapesti közlekedési helyzetről.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a fővárosi közlekedés szervezése a főpolgármester hatáskörébe tartozik, ennek láthatjuk a következményeit.

Az autósok „üldözésének” ez az új szintje, ami 2019 ősze óta folyik, a sávlezárások, a kevesek által használt kerékpársávok és

a dugók miatt indokolt lenne a klímavészhelyzet kihirdetése.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által megrendelt klíma nélküli villamosok ügyében visszásnak érzi, hogy az önkormányzati kampányban a főpolgármester hőmérővel ült be egy metrókocsiba, most pedig klíma nélküli villamosokat rendel.

Budapest hetek óta a forgalmi helyzet miatt kerül a hírekbe. Karácsony késlekedése nyomán a Lánchíd felújítása a tervezettnél jóval később indult el, majd lezárta a pesti alsó rakpartot. Az így előállt közlekedési káosz mellé még további kerékpársávokat létesített, ezzel jóformán ellehetetlenítette az autósforgalmat.

A rakpart lezárása szinte az egész főváros forgalmát befolyásolja, torlódások, dugók vannak a főbb útvonalakon, illetve most már a kerülő utakon is torlódásokra lehet számítani. Az M3-as metró középső szakaszának felújítása miatt a tömegközlekedés sem egyszerű a fővárosban, de az esztétikai érzék sem mérvadó a baloldali városvezetés számára, hiszen a Clark Ádám téren lévő ikonikus virágágyást is leaszfaltoztatta.

A magát zöldpolitikusnak nevező Karácsony prioritásait mutatja, hogy míg a Clark Ádám tér az aszfalt fogságába esett, addig a gazzal borított részeket átnevezték méhlegelőknek,

de láthatóan a dugók miatt megnövekedő károsanyag-kibocsátás sem hatja meg a klímavészhelyzettel „házaló” főpolgármestert.