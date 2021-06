Az Alkotmánybíróság szerint is kiegyensúlyozottan tájékoztatott a közmédia. A testület ugyanis egyhangúlag elutasította az MSZP panaszát, amelyet a Kúria korábbi döntése ellen nyújtott be. A legfőbb bírói testület már februárban megállapította, hogy kiegyensúlyozott volt az a beszélgetés az M1-en, amelynek a témája az ellenzéki képviselők MTVA-székházban történt akciója volt. Az Alkotmánybíróság most kimondta: a szerkesztői szabadság jegyében az ellentétes nézeteket a riporter vagy a műsorvezető is ismertetheti – számolt be az M1 esti Híradója.