Olvasóink kétharmada szerint ponttal távozik a magyar csapat Münchenből

Olvasóink 40 százaléka szerint a magyar válogatott meg tudja verni Németországot ma este, míg 28 százalékuk gondolja úgy, hogy Marco Rossi csapata egy ponttal tér haza a müncheni Allianz Arenából.

Olvasóinkat arra kértük, tippeljék meg a szerdai Németország–Magyarország Európai-bajnoki csoportmérkőzés eredményét.

A válaszadók 28 százaléka bízik benne, hogy sikerül megismételni a szombati eredményt, amikor jókora meglepetésre a Marco Rossi vezette nemzeti csapat döntetlent játszott a regnáló világbajnok ellen a Puskás Arénában.

Olvasóink 40 százaléka még ennél is bizakodóbb és győzelmet vár a müncheni Allianz Arenában ma este 21 órakor kezdődő találkozón, amelyet az M4 Sport és az M4sport.hu is élőben közvetít, valamint a hirado.hu online tudósítása is percről-percre követ.

Győzeleme esetén a magyar válogatott biztosíthatja továbbjutását az F csoportból. Amennyiben a harmadik helyen végez a válogatott, akkor Hollandiával mérkőzik meg vasárnap Budapesten, a nyolcaddöntőben.

A megkérdezettek valamivel kevesebb, mint harmada véli úgy, hogy túl sokat vett ki a szombati meccs és ezúttal nem sikerül meglepetés okozni.

A válogatott találkozó este 21 órakor kezdődik, de közvetítés már 20 órától követhető lesz az M4 Sporton és az M4sport.hu honlapján.