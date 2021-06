Karácsony érzéketlen az autósok panaszaira – Hetek óta kaotikus a közlekedési helyzet a fővárosban

Megosztás Tweet



A Magyar Autóklub tárgyalna a fővárossal, de a 120 éves szervezet kezdeményezései nem találtak meghallgatásra. A megszokott pár nap helyett a forgalmi dugók által kialakult kaotikus helyzet már hetek óta tart a fővárosban, mert mindent egyszerre zártak le, nincsenek alternatív lehetőségek az autósok számára.



„Legalább az építkezések idejére az ideiglenes kerékpársávot fel kéne szabadítani” – mondta Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának választott elnöke az M1 Ma este című műsorában, ahol a budapesti közlekedési válságról beszélt.

„A helyzet kialakulásában annak is szerepe van, hogy érdemi konzultáció erre nézve a 120 éves szervezetükkel többszöri felajánlkozásuk ellenére nem volt” – tette hozzá.

Korábbi építkezések, felújítások alkalmával a mostanihoz hasonló kaotikus helyzetek pár napig tartottak, amíg az autósok nem találtak kerülőútvonalakat. Jelenleg azonban hetek óta tarthatatlan a forgalom, mindenki panaszkodik, mivel nincsenek alternatívák, egyszerre korlátoztak, zártak ki több kerülési lehetőséget.

A Magyar Autóklub akkor írt először nyílt levelet a főpolgármesternek, amikor mindenhol alacsonyabb sebességhatárt terveztek bevezetni. „Ettől az ötlettől Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésben táncolt vissza, hogy nem így gondoltuk, csak ott vezetnénk be, ahol indokolt. Ott, ahol indokolt, ott mi is gondoljuk, mi is élhető várost, zöldebbb várost akarunk, ki az, aki nem?” – mondta a szervezet elnöke.

Hangsúlyozta, hogy amikor ilyen építkezések vannak, mint most, akkor nem lehet erőszakosan, akaratosan, egyszerre megnyomorítani a fővárosi közlekedőket.

Nem tartja politikai kérdésnek a témát, a korábbi városvezetésnek is volt olyan ötlete, amivel nem értettek egyet, akkor is felemelték a hangjukat, és változás történt. „Lehet érdemi tárgyalást folytatni az autósokkal, ezt várnánk a jelen esetben is, de sajnos a kezdeményezéseink elhalnak” – fogalmazott Kovács Kázmér.

Orsós Róbert, az M1 tudósítója az Erzsébet-híd budai oldaláról jelentkezett be a szerda délelőtti közlekedési hírekben. A Hegyalja úton továbbra sem jobb a helyzet, főként a Budáról Pestre tartóknak kell készülniük a sorban állásra, de a belvárosban (a Nagykörúton, a Nyugati pályaudvarnál és a deák Ferenc térnél) is torlódásra kell számítaniuk, ráadásul a Nyugati pályaudvar lezárása miatt a torlódás valószínűleg a következő egy hónapban is fennáll majd. Orsós Róbert a tömegközlekedőknek a BKK FUTÁR alkalmazást ajánlotta tájékozódásra, az autósoknak pedig egy nagy palack hideg vizet és egy nagy adag türelmet javasolt.



Címlapfotón: Összetorlódott autók a belvárosi Andrássy úton 2021. június 16-án (Fotó: MTI/Mónus Márton)