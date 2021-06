Újabb megmérettetés vár a magyar válogatottra, ezúttal Münchenben lépnek pályára szerda este 21 órakor Németország ellenfeleként. A mérkőzésre a közmédia megújult időjárásjelentésének stúdiójában most is készülnek. Förhécz Adrienn a közmédia meteorológusa megnyugtatja a szurkolókat: bár itthon továbbra is tombol a kánikula, úgy tűnik, a játéknak otthont adó német nagyvárosban valamivel mérsékeltebb lesz az időjárás, ami megkönnyítheti a magyar csapat dolgát.