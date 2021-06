A foci-Eb-ből is politikát csinálnak

Megosztás Tweet



A pedofilellenes törvény elfogadása óta politikai kampány folyik Magyarország ellen, így értékelte az elmúlt napok eseményeit Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában. A német médiában rasszizmussal vádolták a magyar szurkolókat, amely beleillik a korábbi narratívákba – emelte ki.

Vannak, akiket zavar, hogy hazánk az egyetlen rendező ország, ahol telt házas Eb-meccseket rendeznek – nyilatkozta Kovács Zoltán a Magyar Nemzetnek miután a Deutsche Welle a magyar szurkolókat nácizmussal, a kormányt pedig LMBTQ-ellenes törvény elfogadásával vádolta.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a bírálók nincsenek tisztában a törvény tartalmával, talán azért, mert nem olvasták el. A pedofília elleni szigorúbb fellépés és a gyerekek védelme világosan körül van határolva. A törvény a pedofil elkövetőket szigorúbban bünteti, míg bizonyos tartalmak reklámozását megtiltja a leginkább befolyásolható korosztálynak.

Könnyen lehet, hogy nem a törvény valódi tartalma okozza a felháborodást.

Az, hogy a német médiában nácizmussal, rasszizmussal vádolják a magyar szurkolókat, beleillik abba a nyugati narratívába, amely azt igyekszik elhitetni, hogy Magyarország eltávolodott bizonyos értékektől. Ugyanez volt megfigyelhető a migránsválság idején 2015-ben.

A CSU elnöke Markus Söder is úgy nyilatkozott, hogy örülne, ha a szerdai német-magyar mérkőzésen szivárványszínekben világítanák ki a müncheni stadiont – hangzott el az adásban.



Az elemző erre válaszolva elmondta, hogy ez a keresztény gyökerére büszke Bajorországban furcsa kezdeményezés.

A német politikusok megnyilvánulásáról kiemelte, hogy nem szolidaritásról vagy toleranciáról van szó, hanem nyílt állásfoglalásról, beavatkozásról Magyarország belügyeibe.

A törvényekről a magyar választók által megválasztott Országgyűlésnek kell döntenie.

Erdélyi Rezső Krisztián szerint Magyarországon azért lehetett teltházas mérkőzéseket tartani, mert az ország élen jár az oltási kampányban, a keleti vakcinák felhasználásával. Úgy vélte, hogy ez is szálka Brüsszel szemében. Nyugati politikusok korábban a vakcinaszolidaritás hiányát kérték számon Magyarországon.

Több pártvezető is bírálta a stadionépítést, de most a mérkőzéseken szelfiznek. Erre az elemző úgy reagált, hogy most az az érdekük, hogy a focival kampányoljanak, de ez korábbi nyilatkozataik alapján hiteltelen.