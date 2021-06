Szerdán döntenek a nyelvvizsga nélküli diploma meghosszabbításáról

Szerdán dönthet a kormány arról, hogy meghosszabbítja-e „nyelvvizsga-amnesztiát", vagyis idén is lehetővé teszik-e, hogy lehessen nyelvvizsga nélkül diplomát szerezni. Több ifjúsági szervezet is ezt javasolta, és támogatja Novák Katalin miniszter is – hangzott el az M1 kedd esti Híradójában.